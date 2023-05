Tras el acto del 25, Massa, Wado y Axel suman postales campaña

Sergio Massa y Wado de Pedro compartieron una actividad en Mercedes, donde volvieron a mostrarse como dupla, igual que en el escenario del multitudinario acto del 25 de mayo. Luego, el ministro de Economía recibió en su casa al gobernador Axel Kicillof. Mañana, en tanto, partirá hacia China junto a una comitiva que incluirá a Máximo Kirchner. Entre los cuatro se distribuirán las principales candidaturas del kirchnerismo.

"Nuestra generación, con Sergio, con Axel, vamos a repensar una Argentina nueva", avisó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, desde Mercedes. Los tres se distribuirán las principales candidaturas del kirchnerismo: la fórmula presidencial, la gobernación y la senaduría en Provincia, ya Cristina Kirchner resolverá en qué orden. "Esa gran familia que hoy representa el Frente de Todos, con sus diferencias", planteó Massa. Después, en su casa junto a Malena Galmarini,el ministro de Economía recibió al gobernador Axel Kicillof para otra sugestiva postal de sábado. Massa partirá hoy en un viaje a China rodeado de expectativas junto a una comitiva que integrará Máximo Kirchner y también un operador de la Casa Rosada, el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos. Esa semana entre Shangai y Beijing terminará de definir la propuesta electoral.

Cristina no deja nada al azar. Las ubicaciones en el escenario del acto en la Plaza de Mayo fueron cuidadosamente pensadas. Massa y Wado en dupla firmes a un costado de la vice, Máximo en el centro y Axel Kicillof al otro costado. El recambio generacional, los "hijos de la generación diezmada" que Cristina pretende que tomen la posta. Fue la señal de largada para una pre campaña de posicionamientos. En especial para Wado de Pedro, que es quien tiene el menor nivel de conocimiento pero, al mismo tiempo, el mayor apoyo de la militancia. Afiches, pintadas, pasacalles y mayor protagonismo televisivo. En los próximos días seguro se conocerán sondeos respecto al resultado de ese paso al frente.

Pero si el acto había ofrecido algunas postales electorales, la visita de Wado a su pago chico, Mercedes, junto a Massa terminó de despejar toda duda. En especial, por el nivel de sintonía y complicidad que mostraron públicamente. Massa le dedicó un cariñoso insulto por lo bajo porque Wado le pasó el micrófono cuando supuestamente habían acordado que no hablaría, pero luego lo hizo y fue en el mismo tono de candidato de sus últimas apariciones.

“Nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro, cuando vimos que no había límite, que todo era para unos pocos", sostuvo el ministro de Economía. Planteó algunos lineamientos de un discurso de campaña: del otro lado hay un modelo para pocos, que no cree en la producción nacional, concentrado en Buenos Aires. Más que campaña de miedo será campaña de advertencia. "Esto ya se aplicó, ya lo sufrimos". Es lo que viene diciendo Cristina. "Cometimos errores, pero gobernamos con el corazón en la mano", sostuvo Massa.

Para determinar los casilleros que ocupará cada uno, sólo se puede especular. "Lo veo demasiado contento a Sergio, yo creo que el candidato va a ser él", interpretaba un dirigente que lo trata a diario. Daba por hecho que estaba todo conversado. Massa estrenará el avión presidencial para el periplo a China en el que tiene una agenda marcada por reuniones con empresas que podrían financiar proyectos de infraestructura, la mayoría referidas al rubro energético y litio.

El jueves próximo se encontrará con Dilma Rousseff, quien ahora ocupa el Banco de Desarrollo de los BRICS. Al otro día, estará con el gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, con quien abordará la renovación y ampliación del swap de monedas. Las divisas que pueda recolectar para engrosar las reservas serán claves para determinar cómo transcurrirán los últimos meses del gobierno del Frente de Todos, su gestión en el ministerio y, por ende, su candidatura. Respecto a la inflación hay cierta resignación.

La selfie con Kicillof en el living de su casa -que incluyó a Malena y una imagen de Evita- terminó de redondear el sábado de súper acción del ministro. A Axel también se lo vio más relajado en sus últimas apariciones, situación que dirigentes bonaerenses tomaron como una confirmación de que irá por un nuevo mandato en la Provincia. Es el deseo ferviente de Kicillof, quien ya comenzó a difundir su postulación con gigantografías en los accesos bonaerenses. Una fórmula presidencial encabeza por Massa o por Wado o una candidatura a senador en la Provincia para quien no encabece, es lo que se rumorea. Axel quedaría de nuevo anotado para la gobernación y archivando definitivamente la propuesta de desdoblar, dado que su postulación para un segundo mandato pasaría a ser clave para el armado kirchnerista.

Lo explicó Máximo Kirchner en la reunión con intendentes de la primera y tercera sección electoral de días atrás. No tendrán problemas en ir a una PASO si es que se insiste, pero las demás listas deberán buscarse candidatos para todos los rubros dado que no están dispuestos a compartirlos. Es decir, no existirá boleta en "Y", con listas de unidad por debajo y competencia sólo entre las fórmulas presidenciales. Eso obliga a los otros contendientes, por ejemplo, a buscarse un candidato a gobernador que compita contra Axel y también alguien que les dispute a los intendentes en cada municipio. Más allá de las afinidades políticas, los jefes comunales suelen encolumnarse con quien ven en mejores posibilidades de ganar. Así las cosas, la unificación de las elecciones nacionales con las bonaerenses se convertía en un elemento clave para inclinar la balanza.

"Las PASO son un gran ordenador de las candidaturas", reiteró el embajador Daniel Scioli, jugado a la máxima peronista "el candidato único es el pueblo". Scioli pretende aglutinar lo que quede afuera del armado cristinista-massista aunque en su entorno aseguran que eso no es lo importante. "Obviamente, estamos hablando con todos los dirigentes, pero más allá de quien te apoye y quien no, lo importante es el respaldo con la gente. Y eso Daniel lo mantiene intacto, lo seguimos viendo en cada recorrida", sostenía un dirigente de su entorno. Por ahora, Scioli sólo confirmó que trabaja junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien podría ser su compañera de fórmula o ir por la gobernación bonaerense en ese esquema de listas separadas que planteó Máximo.

Según comentó el encuestador Gustavo Córdoba, director de Zubán Córdoba y Asociados, en diálogo con El Destape Radio, en los últimos dos meses se registró una baja significativa de la intención de voto de Massa -habló del orden de los ocho puntos- mientras que Scioli subió. El embajador por ahora se mantendrá en su esquema de apariciones puntuales y presencia mediática, pero esta semana abrirá su búnker de campaña en la calle Balcarce, en San Telmo, cerquita de la Casa Rosada. Cuestión de mostrar que sus intenciones van en serio.

También el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, comenzó a mostrar un ascenso, según Córdoba. Aunque con números más modestos. Rossi lanzará este lunes su postulación vía streaming. Daría la impresión que con Scioli irían por la disputa del mismo electorado: el peronismo no kirchnerista y el kirchnerismo no camporista, por definirlo de alguna manera. Jamás lo plantearían así públicamente. Hoy sería suicida en el peronismo mostrarse opositor a Cristina, líder indiscutida del espacio, un dato que revalida en cada nueva aparición. De hecho, Scioli se preocupó en aclarar que no participó del acto del 25 porque tenía actividades programadas por su cargo de embajador. Rossi incluso fue a la marcha y se fotografió con militantes. "Cristina es la más autorizada para resignificar este 25 de mayo", aclaró el jefe de gabinete.