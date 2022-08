En la puerta de la casa de Cristina Kirchner, una mujer amenazó con un cuchillo a militantes

Una mujer amedrentó con un arma blanca a un grupo de personas que se acercó a la puerta de de la casa de la vicepresidenta. La Policía de la Ciudad se lo quitó.

Una mujer amenazó con un cuchillo a militantes kirchneristas este martes, en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Efectivos de la Policía de la Ciudad le retiraron el arma blanca a la señora, quien luego se retiró del lugar.

En la previa a la defensa que la ex mandataria hizo por Youtube, en el marco de la condena que recibió en la causa Vialidad, un grupo de militantes kirchneristas se acercó a las inmediaciones del departamento de la Vice, ubicado en la intersección de las calles Juncal y Uruguay.

En ese marco, el móvil del canal Crónica registró a una mujer, de cerca de 70 años, que amenazó a los militantes con un arma blanca en su mano. Efectivos de la Policía Metropolitana le quitaron el cuchillo y la alejaron de donde estaba la mayoría de los simpatizantes de la Vicepresidenta.

El movilero le preguntó dos veces sobre por qué vino con un arma blanca, primero dijo que "me la dieron por ahí, yo no la tenía", y ante la insistencia respondió: "No sé, preguntale a Cristina". Tras separar a la señora de la multitud, los efectivos de la Metropolitana, comenzaron a hablar por sus handys. Sin embargo, cuando esto sucedía, la mujer se retiró.

El respaldo a CFK en la su departamento de Recoleta

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este martes un fuerte apoyo de militantes al salir de su casa en dirección al Senado de la Nación para brindar su discurso al que tituló "Derecho a la defensa". Decenas de personas hicieron una vigilia en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta para acompañarla en el marco del juicio por la causa Vialidad. Entre cánticos, sonrisas y gritos de apoyo, la ex mandataria salió de su casa-notablemente emocionada-,saludó a los presentes y, sin realizar declaraciones, subió a un vehículo para dirigirse al Congreso de la Nación, en donde también la recibieron grupos militantes.

La ex presidenta habló a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El lunes, luego que los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, hayan pedido la inhabilitación perpetua y 12 años de prisión para Cristina, se empezaron a generar dos manifestaciones en la puerta de la casa de la vicepresidenta en Recoleta. La policía de la Ciudad se llevó detenido a Adrián Grana, diputado provincial de la Provincia de Buenos Aires, quien fue liberado horas después.