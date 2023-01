Elecciones 2023: Alberto Fernández: "En política no todos somos lo mismo"

"Estamos los que creemos que hay que poner en valor la labor de quienes ponen su vida en juego diariamente y otros que se arreglen como pueden", señaló el Presidente en Avellaneda, en el marco de la presentación del Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios.

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes el lanzamiento del Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios. En ese marco, destacó que "no todos somos los mismo", para luego sostener que "el estado tiene una importancia para poner el valor donde este no aparece".

En el Cuartel de Bomberos de la Ciudad de Avellaneda, el mandatario reflexionó que la "enseñanza" de la Selección Nacional de Fútbol fue que "si trabajamos en equipo, cada uno hace su parte y todos tenemos la idea de un destino común para lograr, todo es más facil de conseguir".

"Muchas veces se escuchan voces desencantadas que dicen que en política somos todos los mismo. Yo no admito eso, estamos los que creemos que hay que poner en valor la labor de quienes ponen su vida en juego diariamente y otros que se arreglen como pueden", lanzó, para luego afirmar: "No pensamos eso con los bomberos, ni con el personal de salud, los docentes o quienes no tienen casa".

"No todos somos lo mismo, nosotros creemos que el estado tiene una importancia primordial, para igualar donde el mercado desiguala, poner el valor donde este no aparece, y cuidar a los mejores de los nuestros", sentenció en el final del acto.

El Jefe de Estado compartió el estrado con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; senador bonaerense Eduardo "Bali" Bucca; la titular del Banco Nación, Silvina Batakis: el titular de Nación Seguro, Alberto Pagliano; el titular del Consejo Nacional de Bomberos, Carlos Alfonso.

Según se indicó, esta iniciativa contempla indemnización por muerte o por invalidez total o parcial, asistencia médico farmacéutica y gastos de sepelios. En ese marco, 58 mil bomberos se verán beneficiados, a través de una inversión de más de 1500 millones de pesos por parte del Estado. El origen de este seguro surgió de un proyecto de ley impulsado por Bucca cuando fue diputado nacional, aprobado en junio de 2021.

Fernández destacó que con esta iniciativa será la "primera vez en Latinoamérica que hay un sistema integral que cuida al bombero". En ese sentido, destacó: "No se cuanto le va a costar al estado: todo lo que invirtamos en cuidar a los mejores de los nuestros, es poco".

Cuando hizo uso de la palabra, Bucca recordó que quedan pendiente la reglamentación de dos capítulos de la ley: el de la devolución del IVA para las inversiones de los cuarteles de bomberos y la creación de un sistema tarifario específico para el sistema bomberil. Luego, respecto al primero, el Presidente garantizó que "en los próximos diez días va a estar resuelto el problema impositivo".