El pronóstico privado del albertismo: "Vamos a llegar unidos y ganar en 2023"

Destacan que pese a las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, hay un acuerdo tácito de "no tirar piedras". "Anses funciona, Wado labura como loco, con Axel estamos cogobernando", afirman. Esta semana en el cristinismo también hubo esa sintonía: "No pensamos perder, el 2023 es nuestro".

Se envalentona el Frente de Todos ante encuestas que hacen ilusionar al peronismo y el albertismo se une a un mensaje que se le escucha hace días al cristinismo: "Vamos a llegar unidos y ganar en 2023". Esta semana, desde las filas de Cristina Kirchner se bajó esa misma línea: "No pensamos perder, el 2023 es nuestro". Pese a las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner (no se hablan desde fin de marzo), en el riñón del Presidente destacan que hay un acuerdo tácito de "no tirar piedras".

Una importante funcionaria que ganó poder en el último tiempo dentro del albertismo afirmó hoy en off a El Destape: "Anses funciona, Wado labura como loco, con Axel estamos cogobernando. Todos están funcionando", afirman. Se refiere a las espadas de Cristina en el Gobierno y el Frente de Todos: Fernanda Raverta, Eduardo de Pedro y Kicillof.

No hay rencores por la sorpresiva renuncia de Roberto Feletti, quien la semana pasada había aceptado su pase de la jefatura de Matías Kulfas a Martín Guzmán y repentinamente dejó su cargo después del fin de semana. "Alberto, apenas se dio el cambio de Feletti a Economía, habló con él y lo había notado muy entusiasmado", dicen desde Casa Rosada.

Pero el Secretario de Comercio se fue por las "discrepancias" con el rumbo económico y se abre un interrogante sobre el futuro de los funcionarios de Energía que no participan de las audiencias públicas por la suba de tarifas de luz que se aproximan. Se trata de Federico Bernal (interventor de ENARGAS) y de Federico Basualdo (Subsecretario de Energía Eléctrica). Ambos rechazan los aumentos venideros. "Pero los van a aceptar. Y si no es necesario que los firmen, no los firmarán. Pero van a seguir", anticipan a este portal desde el Gobierno.

Alberto, sobre CFK en C5N: "Ya nos reencontraremos cuando tengamos que encontrarnos" COMPARTIR:

En el final de un 25 de Mayo austero y con mensajes cruzados entre Alberto y Cristina por las diversas lecturas sobre la asunción de Néstor Kirchner en 2003, el mandatario dio una corta entrevista televisiva a C5N donde afirmó: "Hay 2023, obviamente. Claro que hay 2023". Sobre un posible reencuentro con la presidenta del Senado, dijo: "Ya nos reencontraremos cuando tengamos que encontrarnos y trabajaremos. Estoy seguro que finalmente el país que los dos queremos es el mismo".

En Casa Rosada repiten un slogan que se viene escuchando seguido: "¿Cuándo un presidente se habló seguido con una vice?". Por las dudas aclaran: "No, no estamos comparando a Cristina con Gabriela Michetti. Lo sabemos. Pero miren a Julio Cobos", insisten.

Guiños del cristinismo

Por su lado, una senadora del riñón de Cristina Kirchner como Juliana di Tullio (jefa del bloque de Unidad Ciudadana) fue contundente en la cumbre del PJ en Mendoza el fin de semana pasado: "No tengo ni una sola duda de que vamos a ganar las elecciones presidenciales de 2023. No nos vamos a ningún lado". Y el martes siguió con más fuerza. Le respondió a Mauricio Macri, quien pidió cerrar Aerolíneas Argentinas. "Que no se haga los rulos que primero tiene que ganar y nosotros no pensamos perder. #2023EsNuestro", escribió.

Un ex integrante del gabinete de Alberto Fernández que "está caminando" el país y apoya la gestión del presidente le dijo a este portal la semana pasada una frase que da vueltas en el Frente de Todos: "Si perdemos el año que viene la gente no nos lo va a perdonar nunca". Un joven historiador del peronismo que pendula entre el PJ porteño y el sindicalismo lo resumió hace unos días en una charla política así: "Si perdemos el año que viene, no volvemos por 12 años".

La encuesta que ilusiona al Frente de Todos

En las últimas horas se dio a conocer que el Frente de Todos encabeza la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2023 en la sumatoria de los posibles precandidatos. Supera a Juntos por el Cambio por más de cuatro puntos.

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández, en ese orden, son las figuras más elegidas dentro del oficialismo. El ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra Patricia Bullrich son quienes más respaldos consiguen en la oposición, donde parece no haber lugar para las "palomas". De ahí tal vez la justificación del tour mediático que viene protagonizando el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta prometiendo reformas jubilatorias y laborales. Por último, Javier Milei y su partido se mantienen firmes como tercera fuerza, lo que garantizaría un escenario de ballotage.

Los datos surgen del último sondeo realizado por las encuestadoras Grupo de Opinión Pública, de Raúl Timerman, y Trespuntozero, de Shila Vilker, en todo el país. A la inversa de lo que sucedía en su medición de abril, en este sondeo de mayo la sumatoria de los posibles candidatos presidenciales del Frente de Todos alcanzó el 34,9% de intención de voto contra el 30,3% de Juntos por el Cambio y el 19,9% de Libertad Avanza en un primer escenario que incluyó a Macri. En un escenario "b", sin Macri en la medición, Juntos por el Cambio cae unas décimas que van directamente a los libertarios.

En lo referente a la interna de cada fuerza, puede llamar la atención -o no tanto- que sean los dos ex presidentes quienes encabecen las preferencias. "Hay una demanda social por alguien que tome decisiones y que mande. Y Cristina y Macri tienen poder de mando", explicó Timerman. Cristina Kirchner quedó al frente de los posibles candidatos del Frente de Todos con el 19,9%, seguida por Alberto Fernández con 10,7% mientras que Sergio Massa, Daniel Scioli y Eduardo "Wado" de Pedro aparecen bastante relegados. Timerman aclaró que en la encuesta se traza un escenario "casi de fantasía" por todo lo que falta para los comicios y porque -salvo el Presidente- nadie en el oficialismo expresó aún su voluntad de presentarse.