El mensaje de Cristina Kirchner, en medio de la interna del FdT: “Se puede ser legítimo y legal de origen y no de gestión”

Tras un encuentro con una Premio Nobel de Literatura que está en el país por la Feria del Libro, la vicepresidenta se refirió a la previa de la asunción de Néstor Kirchner en 2003, cuando el expresidente Carlos Menem renunció al ballotage.

En medio de la fuerte interna del Frente de Todos, vicepresidenta Cristina Kirchner envió un potente mensaje en una serie de tuits. “Se puede ser legítimo y legal de origen y no de gestión”, escribió al hacer referencia al momento político del país en 2003 cuando el expresidente Carlos Menem renunció a presentarse en el ballotage contra Néstor Kirchner y el santacruceño quedó con el camino allado para asumir con tan solo el 23% de los votos.

Cristina Kirchner compartió hoy una foto con Pilar del Río, Premio Nobel de Literatura que está en el país invitada por la Feria del Libro, e hizo esta reflexión sobre 2003 ya que ambas se vieron en mayo de ese año, en la previa del ballotage fallido. Ese año, el paso al costado de Menem catapultó al santacruceño a la Casa Rosada pero también generó dudas dado que accedió al sillón presidencial con el 22.24 por ciento de los votos. "Faltaban unos días para el balotaje y la discusión durante toda la noche fue como íbamos a hacer para legitimarnos si el otro candidato renunciaba y no había segunda vuelta… algo que finalmente ocurrió", narró CFK.

"La pregunta era: ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando… porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Resaltó que en el último encuentro con la periodista y esposa de José Saramago también charlaron sobre el año próximo, "en el que se van a cumplir 40 años de Democracia". "Me manifestó su intención de participar en esa conmemoración. La última vez que nos habíamos visto había sido en el 2017 en Atenas. Su inteligencia y calidez sigue inalterable", puntualizó la vicepresidenta.

El mensaje de Alberto a Larroque

Hoy, el presidente Alberto Fernández rechazó las críticas del dirigente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque. “Yo no soy el dueño del gobierno, nadie lo es. Es del pueblo”, afirmó durante el discurso que brindó en una visita a La Pampa por una reunión del Gabinete federal. "Así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, el agua no es propiedad de nadie", sumó además Fernández en otro paralelismo con tinte político al hablar del acueducto que conectará el Río Santa Rosa con General Pico.

Más adelante en su discurso, el Presidente volvió sobre la misma idea, al lanzar: "Tengan certeza todos ustedes que el Gobierno de la Nación argentina, que es el Gobierno de ustedes, no el mío, va a seguir poniendo lo que haga falta poner para que todas las provincias puedan desarrollarse".

De esta forma, el mandatario se refirió indirectamente a los dichos de Larroque, quien esta mañana en declaraciones radiales aseguró que "el Gobierno es nuestro", en referencia al sector kirchnerista del Frente de Todos.

"Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgullo de ser peronista. Donde hay una necesidad hay un derecho, eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así", agregó el Presidente en otro tramo de su alocución, que brindó junto a varios integrantes del Gabinete nacional y al gobernador local, Sergio Ziliotto.

En ese marco, Fernández defendió su gestión al señalar: "Trabajé cada día como presidente cumpliendo los compromisos que me di para con la gente, y quedan muchos por cumplir, pero muchos los hemos cumplido". "Estamos en el camino correcto" porque "la economía crece y el empleo crece", agregó al respecto.

Este martes, en declaraciones a radio Urbana Play, el "Cuervo" Larroque volvió a criticar al jefe de Estado y a su ministro de Economía, Martín Guzmán, tal como hizo en varias ocasiones durante las últimas semanas. "Los que están construyendo la derrota (en 2023) son Guzmán, Kulfas y Moroni", dijo el dirigente de La Cámpora.