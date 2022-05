Cumbres de la unidad: Massa se reunió con CFK y se ve con Alberto

El presidente de la Cámara de Diputados tuvo un encuentro en la Cámara Alta con la vicepresidenta. Y ahora se reúne con el mandatario.

Sergio Massa se reunió esta mañana con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Fue en el Senado y en medio de la interna que sacude al Frente de Todos. Luego, el presidente de la Cámara de Diputados se dirigió inmediatamente a la Casa Rosada a juntarse con Alberto Fernández.

Desde el lado de Massa indicaron que se hablará con el Jefe de Estado de cuestiones que atañen al Congreso. "Y también será una charla política, claro", afirmaron a El Destape. El hecho sucede luego de varios cruces dentro de la coalición oficialista. Desde Presidencia fueron muy cautos y expresaron cerradamente a este portal: "Temas de gestión".

Hoy hubo reunión de gabinete en Casa de Gobierno. Fernández no fue parte. El jefe de ministros, Juan Manzur, afirmó este miércoles que más allá de "las distintas posturas y expresiones”, en el Gobierno es el presidente Alberto Fernández quien decide “el rumbo de la gestión”. Acerca de las críticas de algunos referentes del gobierno, el jefe de los ministros sostuvo desde la Casa Rosada que es el Presidente quien dispone los miembros que integran su Gabinete.

"Las diferencias son buenas. De todos modos, a los funcionarios en el Ejecutivo los define el Presidente la Nación", indicó Manzur al ofrecer una conferencia de prensa junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana, su par de Salud, Carla Vizzotti; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. El funcionario además pidió dejar de darle trascendencia a las diferencias dentro del Gobierno.

"En cuanto a los dichos de algunos referentes, responde a la dinámica de nuestro frente donde tenemos diferencias y a veces las expresamos de una manera o de otra. No hay que darle trascendencia. La reunión de hoy tuvo que ver con las metas la Argentina y con seguir adelante", explicó el jefe de los ministros.

Asimismo, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, también se refirió a las diferencias dentro del Frente de Todos. "Lo que se discute es cuál es el mejor forma, el mejor ritmo, la mejor velocidad para seguir adelante sabiendo que tenemos una serie de dificultades y que tenemos un borde muy fino. Es obvio que tenemos que bajar la inflación, pero que no podemos hacerlo de golpe, porque no podemos hacer caer la economía, sin detener el proceso productivo", opinó.

Cada 15 días se llevarán a cabo reuniones de gabinete para analizar el avance de los proyectos. A su turno, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, adelantó que de acuerdo a las previsiones que tienen desde el área del Ministerio de Economía, la inflación va a bajar fuerte en los próximos meses. La reunión de gabinete que se realizó hoy se hizo luego de siete meses.

"El mundo vive una situación de inflación incluso en los países desarrollados, en una economía vulnerable como la Argentina, la inflación ha golpeado fuerte. Esperamos que para este mes, la inflación vaya en descenso. Está todo el equipo involucrado", señaló Manzur, al tiempo que destacó "la evolución y la dinámica que tiene la economía fundamentalmente en la producción. La economía argentina creció más de 10 puntos el año pasado. En el primer trimestre se mantiene el crecimiento y en valores realmente altos".

Aníbal, on fire

En la previa de la reunión de Gabinete, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó las críticas de funcionarios como el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque. El dirigente cercano al presidente además dijo que si no estuviera de acuerdo con el gobierno daría un paso al costado.

"Al Presidente no lo van a apretar con una declaración estúpida. Hay muchas cosas por hacer, demasiado es el esfuerzo que se está tratando de hacer para cambiar las condiciones de catástrofe que dejó el gobierno anterior con características impensadas como una pandemia y como una guerra", sostuvo Fernández ante los periodistas que lo esperaban al ingreso de la reunión que preside el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el Salón Eva Perón. "A mi lo que me sorprende es que ante los dichos nadie salta diciendo: 'che mire que no estoy de acuerdo con eso, eh'", afirmó el ministro.

"Nadie puede apostar a un ruptura, yo tampoco lo voy a hacer. Lo que tratamos de hacer es llamar la atención para que hagamos las cosas entre todos como lo hemos hecho siempre. No creo que hayan sacado ninguna ventaja con estas diferencias y el pueblo necesita reformas todos los días. Tenemos que trabajar mucho, no decir estupideces", indicó el ministro de Seguridad.