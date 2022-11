Cristina Kirchner habla en vivo hoy: expectativa por su discurso

La vicepresidenta encabezará el cierre del plenario de delegados de la UOM. Es su primera aparición en un evento masivo, luego del intento de magnicidio. En ese marco, el Frente de Todos debate sobre sobre las elecciones 2023, las PASO y la economía.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará esta tarde un acto en Pilar. Expectativa por el contenido del discurso de la ex mandataria, en lo que será su primera aparición en un evento masivo, luego del intento de magnicidio que padeció el 1° de septiembre. A partir de las 17, encabezará el cierre del plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La invitación a la exPresidenta estuvo a cargo del diputado nacional y titular del gremio, Abel Furlán.

Catorce días después del intento de magnicidio, Fernández de Kirchner hizo su primera aparición en público. El evento fue en el Senado, donde recibió a curas villeros donde, emocionada, expresó: "Estoy viva por Dios y la Virgen". Además, instó a "hablar con todos, con los que nos gustan y los que no nos gustan".

Previamente, había cerrado el alegato de su defensa en el juicio por la causa Vialidad. Además, asistió a un encuentro con diplomáticos de la Unión Europea y recibió en su despacho de la Cámara alta al ex presidente de Ecuador Rafael Correa y a autoridades de YPF.

La reaparición de la ex presidenta tuvo como trasfondo la preocupación a varios actores del Frente de Todos, ya que la liberación de los integrantes del grupo de odio Revolución Federal, acusados de ser instigadores del intento de magnicidio, se dio dos días antes del acto en Pilar.

Por otra parte, en estos meses, la Vicepresidenta usó su Twitter para expresarse sobre la suba de las tarifas de las empresas prepagas de salud, hecho que definió como "inaceptable". Si bien el destinatario del dardo pudo haber sido el ministro de Economía, Sergio Massa, este coincidió en que la suba de las tarifas estaba por encima del índice inflacionario.

En el terreno electoral, comenzaron a circular voces de la fracción kirchnerista del Frente de Todos en expresar su deseo de que la Vicepresidenta sea candidata a presidenta en 2023. Si bien su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, puso en dudas que su madre tenga intenciones de ir por un tercer mandato, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el procurador del Tesoro de la Nación, Oscar Zannini, fueron algunos de los que ya manifestaron su respaldo.

La expectativa de los incondicionales de Cristina, se deposita en la reciente elección de Luiz Inácio Lula Da Silva como presidente de Brasil. En los festejos del mandatario electo, apareció para este una gorra con la leyenda "CFK 2023".

A su vez, en el seno de la coalición oficialista sobrevuela el tema de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro, dirigente que responde a la ex mandataria, manifestó que "la mayoría de gobernadores e intendentes" están en contra de las Primarias, e incluso, reveló que tiene en gateras un proyecto para la suspensión de las elecciones de medio término.

Por el otro lado, el presidente Alberto Fernández se erige como el principal promotor de que se sostenga el sistema electoral tal como está. No trascendió cuál es la postura de la Vice sobre el tema, hay voces que señalan que ella y Máximo Kirchner no avanzarían en la eliminación de las PASO, ya que fueron impulsado por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Finalmente, está la interna del Frente de Todos, en la que tanto De Pedro como Massa expresaron que la coalición oficialista debe tener una mesa política, entre otras cosas, para tener una postura en común sobre las PASO. Al igual que con las internas, el Presidente se resiste al planteo.