"Apoyo absoluto a Massa": la corrida abroqueló al gobierno, que apuntó a la oposición

El ministro de Economía busca dar una prueba de personalidad en el enfrentamiento a la corrida financiera. Avisó que utilizaría todas las herramientas a mano para frenarla, incluyendo la intervención del Banco Central, algo vedado por el acuerdo con el FMI. Alberto Fernández y Agustín Rossi salieron a respaldarlo. En Economía celebraban haber bajado los dólares financieros y aseguraban que hoy los seguiría el blue.

"Templanza", fue la cualidad que resaltó el ministro Sergio Massa que hacía falta en las difçiles y desde la Casa Rosada salieron a respaldar su decisión de usar todas las herramientas a mano para frenar la corrida, para lo que necesitó un guiño del FMI. "Asistimos a una práctica permanente de la derecha", acusó el presidente Alberto Fernández. "Apoyo absoluto a Massa", acompañó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, anotado en la grilla de presidenciables del oficialismo como el ministro. Al cierre de otro día complicado, en Economía celebraban haber bajado los dólares financieros y se mostraban confiados en que la tendencia se mantendrá este miércoles, arrastrando también al blue. "En las cuevas están asustados porque saben que tenemos información y que vamos a intervenir, se acabó la joda que venían haciendo", sostenían cerca de Massa.

Los dólares paralelos iniciaron una nueva marcha ascendente que parecía no tener techo cuando, a eso del mediodía, Massa anunció que intervendría con todos los instrumentos, incluso echando mano al Banco Central, algo vedado en el acuerdo con el Fondo. En diálogo permanente con el equipo económico, los técnicos del organismo fueron avisados del cambio de reglas de juego. Este jueves, viajarán a Washington el viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo Madcur para terminar de reformular el acuerdo que, en los hechos, quedó en desuso. "Están muy interesados en colaborar con nosotros, hay una mirada geopolítica que les marca que Argentina tiene que mantenerse ordenada y el peronismo es quien mejor ordena", sostenían en Economía.

Por la noche, mostraban con gráficos el resultado de la intervención iniciada a partir de las 13, con la promesa de hacer uso también de información de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) por la sospechas de la utilización de dinero no declarado. "Arman una corrida y toman ganancias al final de la jornada. El precio del dólar no es 500, está totalmente inflado", explicaban cerca de Massa. Su convicción era que las cuevas financieras en las que se hacían estos negocios de toma rápida de ganancias se habían guardado y que no seguirían con la operatoria. "Mañana el derrumbe de los dólares financieros va a arrastrar al blue", aseguraban.

"Estamos trabajando con el ministro Massa, muy consustanciados", replicó el Presidente en la rueda de prensa que ofreció junto a su par rumano, Klaus Iohannis. Alberto recordó las denuncias formuladas por el representante ante el FMI, Sergio Chodos, respecto a las gestiones de economistas macristas para que el organismo corte la colaboración con el Gobierno. Le añadió la operatoria de la "derecha argentina", habitual en estas circunstancias. "Primero instalan rumores a la mañana, luego operan durante todo el día y cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman el ahorro de las argentinas y argentinos", remarcó.

En Economía aseguraban que el ministro se había mantenido en contacto permanente tanto con Alberto como con la vicepresidenta Cristina Kirchner. No había diferencias con el Presidente, pero marcaban la distancias con su amigo, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que se mantiene como el último sobreviviente albertista del equipo económico. "Demasiado light para un momento así. Qué querés, es radical", ironizaban en Economía, que aseguraban que después del mediodía había tomado el mando el vice Lisandro Cleri, el hombre de la Massa en el BCRA. Lo planteaban como una virtual intervención, que cerca de Pesce negaban.

Pese a que en el horizonte podría presentarse una puja electoral entre ambos, Rossi salió en respaldo inmediato a "nuestro ministro". "Como jefe de Gabinete, apoyo absoluto a Sergio Massa para enfrentar los desafíos del presente y los que vendrán", posteó. "Hay un intento desestabilizador, la inestabilidad económica puede generar inestabilidad política", completó por la noche en diálogo con La Fórmula, en El Destape Radio. El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Gerardo Martínez, cercano a Rossi, apuntó en similar dirección. "Es una operación de desestabilización económica que busca desgastar políticamente. Todo mi apoyo al compañero ministro Sergio Massa", indicó.

Fueron varios los actores del Frente de Todos que salieron a expresarse. La CGT, a través del co-secretario general Héctor Daer, consideró que "no vamos a permitir que los especuladores bombardeen todos los días con operaciones y discursos que perjudican siempre a los mismos: a los trabajadores". Massa apuntará a mostrar fortaleza en la crisis, poniéndose al frente del vendaval. Por ejemplo, mostrando como el acuerdo con el FMI se volvía letra muerta si las circunstancias lo exigían. "Cada vez que vea especulación, Massa va a intervenir. Hasta ahora, eso estaba prohibido por el acuerdo con el FMI. Pero hoy Massa le dijo al Fondo que eso también entraba en revisión porque él tiene la obligación de mantener la estabilidad en el país", explicaban en Economía.

"Cuando se cansa de que lo que lo quieran boludear pelea con todo lo que tiene", aseguró la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, respecto al Massa que se vería de aquí hasta el viernes. Junto a la intervención en los mercados, todos los pasos del ministro estarán direccionados en el fortalecimiento de las reservas en dólares, Hoy mantendrá reuniones con autoridades del Banco Mundial y con funcionarios chinos por la renovación del swap de monedas. El jueves, mientras sus dos principales colaboradores se embarquen a Washington para las cruciales conversaciones con los técnicos del FMI, Massa viajará a Montevideo para recibir desembolsos por 680 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Por ese motivo no está en el Teatro Argentino de La Plata para escuchar a Cristina. Igual, decían en Economía, no le hace falta escucharla para saber que cuenta con su respaldo.