Aníbal F: "Cristina se ganó el derecho a hablar mano a mano con el Presidente"

El ministro de Seguridad de la Nacíón afirmó que por votos aportados al Frente de Todos y experiencia la Vicepresidenta "se ganó el derecho de hablar mano a mano" con Alberto Fernández. Además, le contestó al camporista Andrés Larroque.

El Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner "se ganó el derecho a hablar mano a mano" con el presidente Alberto Fernández, aunque señaló que las decisiones de fondo le corresponde tomar al Primer Mandatario electo por el Frente de Todos.

"En este gobierno se dan discusiones en la mesa chica", resaltó Fernández en diálogo con El Destape Radio. Además agregó: "Nadie debiera dejar de escuchar a Cristina. Pero cuando no hay acuerdo en la decisión de fondo, el que tiene que tomar la decisión es el Presidente".

Y agregó: "Claro que la cantidad de votos que aportó Cristina es mayor. Pero no nos olvidemos que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Ahí quedó demostrado y esto es lo que sucede".

Consultado sobre si la Vicepresidenta debe tener más peso en la mesa chica del Gobierno en base a los votos que aportó en 2019, el Ministro afirmó que "Cristina se ganó el derecho a hablar mano a mano con el Presidente".

"Si yo fuera Presidente no tendría una mesa chica, me parece que Cristina se ganó el derecho a hablar mano a mano con el Presidente. Después sí, de eso surge la ampliación con el presidente de la Cámara de Diputados o algun otro que pueda tener ese tipo de análisis fino a la hora de discutir política, bienvenido sea"

Chicanas con Larroque

En ese marco, rechazó los dichos del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés Larroque, que había afirmado que Fernández solo había sacado el 4 por ciento, en referencia a cuando acompañó la candidatura del ex ministro Florencio Randazzo.

"Esa es una chicana que no tiene ningún sentido, si hoy hablan con el 'Cuervo', se debe haber dado cuenta que esa chicana no sirve para nada. El Presidente sacó casi el 50 por ciento de los votos y por eso es presidente ¿De qué 4 por ciento me hablás?", lanzó.

Según sostuvo, la coalición gobernante "está como todos los que tienen que discutir política: atenta y vigilante, y preparándose para tomar decisiones de fondo" y tiene "un objetivo común que nos obliga a todos a pensar seriamente cómo gestar las mejores políticas públicas que concluyan en soluciones para el pueblo"

"Yo no creo que el gobierno esté con complicaciones. Que el Gobierno tenga que tomar medidas extraordinarias va de suyo, el país lo requiere", afirmó, cuando se le consultó si la gestión de Alberto Fernández debía tomar decisiones extraordinarias en el contexto económico actual.

Panorama, FMI y retenciones

En cuanto a un posible panorama electoral para el oficialismo, Aníbal Fernández explicó que el peronismo suma "un núcleo duro, más lo que pueda cosechar Alberto de su propio trabajo". "¿Qué tiene para exhibir? Acá se hacen todos los boludos, pero Argentina estaba hecha en mil pedazos", afirmó.

En ese marco, destacó la negociación del acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmando que "ni China ni Rusia te habrían prestado si no arreglaba". "Si estás en mora con el FMI nadie en el mundo te presta un sope", sentenció, para luego recordar que "hay muchos elementos que se obtuvieron, porque no implica ajuste".

Por último, se refirió la posibilidad de subir las retenciones, a raíz del alza del precio de los alimentos, el funcionario aseguró que "la discusión tenemos que darla". "La guerra les sirve a muchos países, Argentina entre ellos, para beneficiar a sus propios productos. Esa visión tiene que ser apreciada de la mejor forma”.

Y cerró: “Yo no soy anti productores, porque me tocó ser ministro de producción con Eduardo Duhalde. Hay que seguir hablando y buscando la manera de que a todos nos vaya bien”.