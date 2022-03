Larroque, sobre el Frente de Todos: “No nos podemos ir de algo que gestamos”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora afirmó que se está “trabajando” para zanjar diferencias en la coalición.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, descartó una ruptura del Frente de Todos, en medio de la discusión interna entre el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner: “No nos podemos ir de algo que gestamos”.

El referente de La Cámpora aclaró que se está “trabajando” para zanjar diferencias en el Frente. Y asimismo, el funcionario de la Provincia de Buenos Aires pidió dejar de pensar en “clave de interna” y “salir de la paranoia”.

“Mas allá de la unidad, que todos deseamos, tenemos que encontrar un sentido para resolver los problemas de la sociedad”, aseguró el secretario general de La Cámpora en declaraciones a Radio Con Vos.

También recordó que el presidente Alberto Fernández “llegó a ese lugar a través de una coalición” y recordó que previamente había sido “jefe de campaña de un espacio que sacó el 4 % de los votos en 2017”, en alusión a la lista parlamentaria encabezada por Florencio Randazzo para senador nacional.

“La gran critica a Cristina Fernández de Kirchner fue que ella no escuchaba, incluso de parte del propio Alberto, lo que generó fracturas en el espacio. Entonces no veo cuál es el problema de que lo haga un sector -que para mí es mayoritario. Es un error no escucharlo”, reflexionó el funcionario de la administración de Axel Kicillof.

Finalmente, cuando fue consultado sobre los dichos del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien dijo que si La Cámpora no está de acuerdo “se tiene que ir” del Frente de Todos, Larroque fue tajante en su respuesta: “No nos podemos ir de algo que gestamos”.

Habló Máximo Kirchner

Hoy, en el marco de la marcha en conmemoración del Día de la Memoria, el diputado nacional Máximo Kirchner destacó la participación de todas las organizaciones sociales para "poner en valor la democracia". En esa línea, sobre la coyuntura política actual, propuso: "Tenemos que salir adelante y superarlo, la autocompasión es el peor de los caminos, nosotros queremos transformar la realidad".

"Lo que tenemos que entender es que cuando la gente está presente en un gobierno, cuando la gente es parte, lo banca y hace lo que tiene que hacer, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, siempre", celebró Máximo Kirchner en declaraciones a militantes de La Cámpora.

En sus primeras declaraciones tras abandonar la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, el dirigente expresó: "Me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen que tenés que bajar los brazos porque todo es una mierda".

"Y si todo es una mierda, vamos a pelear para que deje de serlo, no podemos compadecernos de nosotros mismos. Tenemos que salir adelante y superarlo, la autocompasión es el peor de los caminos, nosotros queremos transformar la realidad", propuso.