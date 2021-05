Alberto Fernández denunció que la Corte Suprema postuló al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como presidente. "Lo que no puede hacer un juez es usar sus sentencias para favorecer a su candidato favorito", les respondió a los jueces.

Lo afirmó junto a Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof en un acto en Ensenada. "Saquen esta foto, que es nuestra unidad y estamos convencidos de qué hay que hacer", les respondió a los jueces.

"Un juez tiene derecho a querer postular un presidente, y tiene derecho a votarlo, lo que no puede hacer es usar las sentencias que tiene que dictar para favorecer a los candidatos que le gustan", afirmó Fernández.

Asimismo, denunció: "Elijan al candidato que quieran, no me elijan ni a mí, ni a Sergio ni a Cristina, pero no usen las sentencias para elegir a sus candidatos, porque eso degrada al Estado de Derecho".

Siguió el Presidente de la Nación: "Nadie quiere más el Estado de Derecho que yo. Cuando gobernamos nosotros nadie mandó a un juez a perseguir o encarcelar a alguien, y ellos son los republicanos".

Además, el mandatario expresó: “Está claro que los factores de poder no nos quieren acompañar. No nos quisieron acompañar nunca. Siempre nos han cuestionado por las mejores cosas”. Y sentenció: "No va a haber tapa de los diarios ni sentencia judicial que nos impida hacer lo que tenemos que hacer por los argentinos".

Fernández encabezó en el municipio bonaerense de Ensenada, el lanzamiento del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas con una inversión de 110 mil millones de pesos.

La iniciativa, destinada a finalizar la construcción de viviendas cuyas obras han sido paralizadas o abandonadas en todo el país desde el año 2016 y que formaban parte de diferentes planes o programas de viviendas con financiamiento del Estado Nacional, se financiará a través de la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, aprobada por ambas cámaras en el Congreso Nacional en febrero pasado.

El mandatario estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el intendente local, Mario Secco.