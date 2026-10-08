Federalismo en marcha: PBA participó de un encuentro de trabajo en La Pampa 

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, se reunió con el gobernador Sergio Ziliotto en Santa Rosa, La Pampa. De esta manera, el dirigente continúa con reuniones y recorridas por distintas provincias de la Argentina en pos de retomar una mirada federal, uno de los ejes que Axel Kicillof pregona en cada visita que realiza fuera del territorio que gobierna.

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Correa desarrolló una agenda institucional y sindical en La Pampa, donde mantuvo una reunión con el mandatario provincial y participó del cierre del 77º Congreso Ordinario de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (FOEESITRA), que reunió a representantes de más de 30 gremios del sector de todo el país.

En el encuentro con Ziliotto, los dirigentes analizaron la situación laboral y productiva y, en particular, la crisis que atraviesan la industria y el comercio, que se profundiza y repercute en el empleo y en las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras. Además, intercambiaron perspectivas sobre la articulación de políticas laborales entre ambas provincias.

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De la reunión participaron también la viceintendenta de Santa Rosa y presidenta del Concejo Deliberante local, Romina Montes de Oca; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Roberto Marcelo Pedehontaá; el secretario general de FOEESITRA, Cristian Vander; y el director de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo bonaerense, Juan Lorenzo.

La segunda actividad preponderante fue el cierre del 77º Congreso Ordinario de FOEESITRA, donde representantes de más de 30 organizaciones gremiales de las telecomunicaciones de todo el país compartieron las principales cuestiones vinculadas al sector y al mundo del trabajo.

Allí estuvieron el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; Vander; Montes de Oca, secretaria de Prensa de FOEESITRA; y Lorenzo, quienes acompañaron la jornada junto a representantes de las organizaciones sindicales. La agenda desarrollada en La Pampa permitió fortalecer el diálogo institucional y sindical y compartir perspectivas sobre los desafíos que atraviesan el empleo, la producción y las organizaciones de trabajadores en el actual contexto.

Otras visitas por la Argentina

El 11 de septiembre pasado, Correa estuvo en Villa Constitución, Santa Fe. Allí participó del Plenario de Trabajadores del Cordón Industrial del Sur de Santa Fe. "Frente a un modelo que ajusta, destruye puestos de trabajo y profundiza el industricidio en nuestro país, tenemos que decir con claridad que hay otro camino", dijo el dirigente.

"Necesitamos recuperar un proyecto de país que vuelva a poner al trabajo y a la industria en el centro. Y ese camino se construye con una alternativa política que defienda la producción nacional, como viene planteando Axel", cerró.