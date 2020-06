Weretilneck: "Cambiemos no quiere que se investigue Vicentin"

El senador Alberto Weretilnek se refirió a la negativa de la oposición a votar la creación de una comisión por el tema Vicentin: "Lo ideal es que la Comisión de Vicentín hubiera salido por unanimidad, pero Cambiemos no quiere que se investigue". "La oposición puso una excusa jurídica de que se necesitaban 2/3 de los votos", afirmó.

En declaraciones a El Destape Radio, el ex goberndor rionegrino aseguró que "por tratarse de fondos públicos y que hay maniobras de fuga y vaciamiento hay que armar una comisión investigadora de Vicentín", y que "se va a buscar la verdad de los que pasó para aportar a la Justicia".

En ese sentido, indicó: "Cambiemos no dijo nada de los fondos del Banco Nación o lo que hizo la empresa sino que se escudó en una formalidad". "Basta de esta connivencia de empresarios con funcionarios que terminan fugando dinero público, como pasó con la deuda o con Vicentín", pidió Weretilnek y dijo que "hay que terminar con estas maniobras entre empresarios y funcionarios que terminan fugando el dinero".

Asimismo, Weretilnek aseveró: "Es difícil justificar que la oposición no quiera tratar el tema Vicentín". "La oposición cubre a funcionarios que han actuado groseramente. Pero todo tiene un límite", manifestó y explicó que "Cambiemos no quiere que se investigue Vicentín e igual en las causas de espionaje". Además, el legislador aseguró: "Cambiemos también se negó a tratar el convenio contra la violencia y acoso laboral porque supuestamente no era un tema COVID".

Sobre la situación en su provincia, subrayó: "La situación del COVID en Río Negro es preocupante". "De los 30 municipios tenemos coronavirus en 13, o sea que tenemos concentrados los casos", contó el ex gobernador y dijo que, igualmente, "tenemos un buen número de cama de terapia intensiva, así que creo que vamos a poder salir adelante".