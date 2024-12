El palazo de Jorge Brito, presidente de River, a la AFA de Chiqui Tapia: "Destructivo"

El palazo de Jorge Brito, presidente de River, a la AFA de Chiqui Tapia

Minutos después del sorteo del Mundial de Clubes 2025 que tendrá lugar en Estados Unidos, Jorge Brito rompió el silencio con una fuerte crítica a la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia. El presidente de River Plate se refirió a un tema en particular que afecta al club que lidera y no perdonó al mandamás de la casa madre del fútbol argentino. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender debido a la temática en cuestión.

El directivo habló en TyC Sports desde el país organizador del certamen y criticó el torneo de 30 equipos que se desarrollará nuevamente el año próximo en nuestro país. Con la anulación de los descensos, sumado al ascenso de Aldosivi de Mar del Plata y al que saldrá de Gimnasia de Mendoza vs. San Martín de San Juan, llegarán a ese número de clubes tal como sucedió en 2015 y hasta 2016/2017. A raíz de este tema, Brito no se guardó nada en la mencionada entrevista.

"El torneo de 30 equipos es destructivo para el fútbol argentino. 26, 28 o 30 a mí no me cambia mucho. Necesitamos un torneo de 20 equipos para darle más categoría y que sea más entendible", aseguró el presidente de River en la nota y dejó en claro cuál es su postura al respecto. Lo que aún no está confirmado y se sabrá en las semanas previas al comienzo es el formato que tendrá este certamen. Todo indica que serán dos zonas de 15 clubes que disputarán 14 fechas más una de clásicos como sucede en la actual Copa de la Liga y partido único desde octavos de final en adelante.

River ya conoce a sus rivales para el Grupo E del Mundial de Clubes 2025

Los grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A: Palmeiras de Brasil; Porto de Portugal; Al-Ahly FC de Egipto e Inter Miami de Estados Unidos.

Grupo B: Paris Saint Germain de Francia; Atlético de Madrid de España; Botafogo de Brasil; Seattle Sounders de Estados Unidos.

Grupo C: Bayern Munich de Alemania; Auckland City de Australia; Boca Juniors y Benfica de Portugal.

Grupo D: Flamengo de Brasil; Esperance Tunis de Túnez; Chelsea de Inglaterra y León de México.

Grupo E: River Plate; Urawa Red Diamonds de Japón; Monterrey de México e Inter de Milán de Italia.

Grupo F: Fluminense de Brasil; Borussia Dortmund de Alemania; Ulsan HD de Corea del Sur y Mamelodi Sundowns FC de Sudáfrica.

Grupo G: Manchester City de Inglaterra; Juventus de Italia; Al-Ain FC de Emiratos Árabes Unidos y Wydad AC de Marruecos.

Grupo H: Real Madrid de España; Salzburgo de Austria; Pachuca de México y Al-Hilal FC de Arabia Saudita.

¿Cómo se juega el Mundial de Clubes 2025?

Este nuevo formato del torneo representa un cambio histórico en la competencia. A diferencia de las ediciones anteriores que contaban con solo siete participantes, el Mundial de Clubes 2025 replicará la estructura tradicional de la Copa del Mundo desde la edición de Francia 1998, con una fase inicial de ocho grupos de cuatro equipos cada uno, seguida de rondas eliminatorias que definirán al campeón. El formato del torneo replica el tradicional sistema de la Copa del Mundo, con los dos primeros de cada grupo avanzando a octavos de final. A partir de allí, comenzará la fase de eliminación directa que definirá al primer campeón de esta novedosa versión del Mundial de Clubes, que no incluirá partido por el tercer puesto.