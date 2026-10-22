Explotó la interna en el Gobierno entre el Gordo Dan, Benegas Lynch y Martín Menem por un mensaje sobre el Islam

La interna en el Gobierno de Javier Milei volvió a quedar expuesta públicamente con un cruce entre el tuitero, Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan", el economista Alberto Benegas Lynch y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Mientras el líder de Las Fuerzas del Cielo criticó "lo que está haciendo el Islam en Europa", el padre del diputado Bertie Benegas Lynch aseguró que no hay "nada más peligroso que un católico fanático".

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Este miércoles por la noche, el economista Benegas Lynch, al que Milei tilda de "prócer" pidió en sus redes no discutir sobre religión y solicitó "normas de respeto recíproco". "Alimenta llamaradas fanáticas hacer temas religiosos confrontativos; es clave que se cumplan normas de respeto recíproco, sea de extranjeros o locales. Lo contrario debe ser severamente penado", escribió en X.

Su mensaje, que fue retuiteado por Martín Menem, familia que profesa y defiende el Islam, fue respondido por el Gordo Dan, quien lo cuestionó con vehemencia. "Dale, ahí dejamos de hablar de lo que está haciendo el Islam en Europa y en el mundo porque, según ustedes, deberíamos ser ‘severamente penados’ por decir la verdad", señaló el tuitero.

Y luego agregó: "Me chupan un huevo todos ustedes, del primero al último, incluyendo al del RT (por Martín Menem). La Argentina no se doblegará nunca".

La respuesta del economista

Esta mañana, el economista Benegas Lynch reflotó la disputa y recogió el guante contra el Gordo Dan. "Nada más peligroso que un católico fanático, por eso estoy con Juan Pablo II que durante su pontificado pidió 91 veces perdón por aberraciones hechas en nombre de la Iglesia (la última en el jubileo de 2000) y su magnífico espíritu ecuménico con las tres religiones monoteístas", indicó.

Este miércoles, durante su presentación ante la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Milei dijo que "la izquierda está aliada con el islamismo radical asesino pone-bombas". "En Argentina nos pusieron dos bombas, en 1992 y 1994", deslizó, en referencia a los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.