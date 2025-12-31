El Gordo Dan criticó al Islam y Zulemita Menem le marcó la cancha: "Respeto"

A horas de terminarse el 2025, el gobierno de Javier Milei abrió una nueva interna que tiene a los tuiteros libertarios que responden al asesor presidencial Santiago Caputo, de un lado, y a los herederos del legado de Carlos Menem, del otro. Mientras Daniel Parisini, alias Gordo Dan, vinculó a los musulmanes con el terrorismo, la pedofilia y los femicidios, Zulemita Menem salió a recordarle que "hay personas que hoy acompañan al Presidente" que profesan el Islam y le pidió "respeto".

"Desde lo más profundo de mi corazón, y como firme defensora de la libertad …valores que me inculcó mi padre , siento la necesidad de decirlo con claridad y serenidad: confundir al Islam con el terrorismo es un error grave y doloroso para quienes profesamos esta fe y rechazamos toda forma de violencia, provenga de donde provenga", escribió Zulemita en X.

El mensaje de la hija del expresidente fue en respuesta a un posteo del Gordo Dan, quien aseguró que la religión de los musulmanes "es liberticida, asesina y pedófila, desde su concepción, desde que fue escrita". Sin mencionar sus nombres, Zulemita hizo alusión a las "raíces musulmanas" que tienen tanto el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Lule Menem.

"Vale recordar que personas que hoy acompañan al Presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en el proceso de transformación de la Argentina tienen raíces musulmanas, y que algunos de ellos profesan el Islam. Esto habla, una vez más, de diversidad, convivencia y compromiso con valores que trascienden cualquier religión", señaló la hija del exmandatario.

En su texto, Zulemita le contestó al líder de Las Fuerzas del Cielo como "argentina y musulmana" y le remarcó que "nunca es sano confundir conceptos, y mucho menos cuando se trata de espiritualidad y valores" de las personas.

"Somos muchos los argentinos que profesamos la fe islámica que vivimos en este país. Trabajamos y damos trabajo, convivimos con respeto y cumplimos con uno de los pilares de nuestra fe, la asistencia a los pobres y a los huérfanos. Aportamos a la sociedad y creemos profundamente en la convivencia. Merecemos el mismo respeto hacia nuestra fe que el que brindamos a los demás", advirtió.

Y, luego, le quiso dejar una enseñanza: "¿Qué debería suceder cuando vemos a una mujer vestida con muy poca ropa, a una mujer judía que, por su fe, viste de manera recatada, o a una monja profesando su religión? La respuesta debería ser siempre la misma: respeto. Eso es lo que hacemos los musulmanes de bien: respetamos".

Qué había dicho el Gordo Dan

Este miércoles, el tuitero y cara visible de la señal oficialista Carajo había tenido un cruce en redes sociales con el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Alejandro Fargosi por la posible negativa al ingreso de musulmanes al país. El legislador le había recomendado que no deben "generalizarse casos individuales" a toda una religión, pero el influencer endureció su posición.

"El problema, Alejandro, es que cuando el sistema de creencias de toda una sociedad está basado en un libro que avala golpear mujeres y lapidarlas a piedrazos (como explica acá el Imán según lo que dicta la ley sharia), matar a personas por su orientación sexual, casarse con nenas de 6 años o matar a todos aquellos que no sean musulmanes o que hayan dejado de serlo llamándolos infieles", señaló el tuitero en redes.

Y luego siguió: "Y, más aún, cuando nunca aparecen los individuos musulmanes a condenar (como individuos) los atentados terroristas cometidos en nombre de su dios (ni hablar de las instituciones locales que siempre se callan la boca), entonces la conclusión lógica a la que uno llega es que lo que no funciona no es la conducta individual de cada terrorista, golpeador, violador, pedófilo o asesino per se, sino el completo sistema de creencias en su totalidad y desde el principio siendo absolutamente legítima la generalización. Su religión es liberticida, asesina y pedófila, desde su concepción, desde que fue escrita, siendo absolutamente incompatible con los valores morales de Occidente".