El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni, se refirió a la grave situación epidemiológica y tuvo durísimos comentarios contra la Corte Suprema por el fallo que habilitó a Horacio Rodriguez Larreta desconocer un DNU nacional y seguir con las clases presenciales en pleno pico de casos: “Me pregunto quién es responsable de los muertos de estos días. Creo que la medida de la Corte es responsable de estos muertos”.

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el magistrado agregó que “puede haber un homicidio culposo de parte de la Corte en los muertos de coronavirus de estos días”, a la vez que agregó: “Cuando uno toma una medida se supone que no tiene que ser imprudente. Si lo hace con imprudencia y como resultado hay una muerte estamos frente a un homicidio culposo". "Cuando alguien se salió de su rol y tomo una medida sanitaria sin consultar a nadie, como resultado de esa medida hoy tenemos muertos”, especificó en ese marco.

Sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, Zaffaroni advirtió que “no hay ninguna disposición que diga que se necesitan dos tercios del senado ni que tiene que ser vitalicio el procurador”. Además señaló que “la oposición quiere que quede el actual procurador que no tiene ningún acuerdo y que responde a la oposición”.

En otro orden, el jurista se refirió al lockout anunciado por la Mesa de Enlace rural por el cese de exportaciones: “Sabemos a qué juegan y a qué han jugado”. Asimismo disparó: “Juegan sus intereses y no quieren ceder absolutamente nada. Estamos en una situación de emergencia en la que todo el mundo tiene que estar dispuesto a negociar y ceder un poco de lo que tiene”. “Ese empoderamiento y a mí no me toca nadie nada, no es para un momento para el que estamos 600 muertos por día. Son actitudes mezquinas y antinacionales”, resaltó.

Acerca de la vigencia del Lawfare, Zaffaroni destacó que “desde un punto de vista institucional no ha cambiado nada pero entiendo que la opinión pública se está dando cuenta”. Asimismo remarcó que “no hay Poder del Estado que tenga menor confiabilidad que la Justicia en este momento” y concluyó que “de esto no tiene la culpa los dos mil o tres mil jueces que tenemos en el país. Es una minoría pero esa minoría esta ensuciando al resto del país”.