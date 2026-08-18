Un informe elaborado por la consultora DIXIT, presentado en el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP) en la Universidad Di Tella, puso en números algo que circulaba como sospecha en redes: la cuenta de Instagram de Javier Milei está, en más de la mitad de los casos, alimentada por contenido generado con inteligencia artificial.

El estudio analizó 1.123 posteos publicados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 en las cuentas oficiales de Instagram de cuatro primeros mandatarios: Javier Milei (Argentina), Lula Da Silva (Brasil), Mark Carney (Canadá) y Donald Trump (Estados Unidos). El objetivo fue medir si la orientación ideológica de cada gobierno se traduce en una mayor o menor presencia de lo que los autores llaman "contenido sintético": piezas armadas con modelos de lenguaje, memes, capturas de pantalla o clips virales que no requieren la presencia física del mandatario.

Milei, el único con más IA que realidad

El dato que ordena todo el informe es este: Milei es el único de los cuatro presidentes cuyas publicaciones sintéticas superan a las reales. El 68% de sus posteos entran en esa categoría, contra apenas un 32% de contenido no sintético.

Le sigue Donald Trump, con un 37% de piezas sintéticas, pese a ser el mandatario que menos publica de los cuatro (un promedio de 0,78 posteos diarios). Mucho más atrás quedan Lula Da Silva, con 18%, y Mark Carney, que en el período relevado no publicó una sola pieza sintética: 0%.

Para los autores del estudio, Emmanuel Canelli y Alan Stummvoll, la conclusión es clara: "los presidentes de ultraderecha (Milei-Trump) utilizan contenidos sintéticos con mayor frecuencia que los de centro-izquierda (Da Silva-Carney)".

Un ecosistema de fans que retroalimenta el "slop"

El informe describe el fenómeno alrededor de la cuenta de Milei con un término que se volvió habitual en el debate sobre IA: slop, la denominación que se usa para el contenido de baja calidad producido en masa con inteligencia artificial. Según DIXIT, esa dinámica está "claramente retroalimentada por el ecosistema de cuentas fans de la burbuja de propagación libertaria en Instagram".

A esto se suma el volumen: Milei publica en promedio 4,67 posteos por día, casi el doble que Lula (2,88) y muy por encima de Carney (1,01) y Trump (0,78). En términos absolutos, los mandatarios sudamericanos concentran el 80% de todo el corpus analizado.

Una nueva categoría: "saturación sintética"

A partir del caso Milei, los investigadores proponen una categoría inédita dentro de la comunicación política: la "comunicación gubernamental de saturación sintética". La definen como una estrategia de alto volumen de piezas artificiales que busca saturar la pantalla de los usuarios, reforzar sentimientos positivos hacia la propia gestión y sentimientos negativos hacia los adversarios, con el objetivo de generar lo que el informe llama un "efecto de aceleración afectiva".

Contenido positivo para la autocelebración, negativo para atacar

El estudio también midió el tono de las publicaciones. En los cuatro casos predomina ampliamente el contenido positivo por sobre el negativo: Lula (99%) y Carney (100%) lo llevan casi al extremo, mientras que Trump (91%) y Milei (80%) dejan un margen mayor para el ataque.

Ese margen se explica, en gran parte, por el uso específico del contenido sintético. Dentro de las piezas generadas con IA, Milei destina un 75% a mensajes positivos —verificación de su narrativa, exaltación de su liderazgo, autocelebración de la gestión— y un 25% a mensajes negativos, destinados a confrontar, desgastar o humillar a sus adversarios. Trump muestra un patrón similar: 83% positivo y 17% negativo. Según el informe, son justamente los mandatarios de ultraderecha los que muestran mayor propensión a usar la IA con fines de ataque.