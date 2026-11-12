"Estamos preparados": tras el fin de la tregua papal, el bullrichismo advierte a la Rosada

“Estamos preparados”. Esa es la advertencia que el bullrichismo hizo correr en medio de la despedida del Papa León XIV y ante los rumores de una avanzada de la Casa Rosada en contra de Patricia Bullrich y su equipo. Tras cinco días de paz (un verdadero milagro papal), las indirectas volvieron a instalarse en la primera fila de la dinámica libertaria, dejando atrás el mensaje conciliador que el Santo Padre trajo a la Argentina y que el Gabinete buscó emular en imágenes públicas.

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El bullrichismo se muestra como un espacio sin temores. Sentimiento alimentado por el volumen electoral que considera que tiene, que aportó y puede aportar a la figura de Javier Milei en 2023 y camino al 2027. Por eso advierten que, en caso de querer avanzar con un encapsulamiento de la senadora y sus dirigentes, “no saben con quién se meten, no tienen idea”.

Lo cierto es que en el menú de respuestas a posibles ataques se encuentran una ruptura parlamentaria o un fuerte lobby para quitarle apoyos clave a Milei. “Veremos”, se responde frente a esos escenarios hipotéticos.

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Por lo pronto, la exministra de Seguridad culminará la semana con una agenda bajo perfil. La visita del Papa copó casi la totalidad de los días hábiles y es una semana casi perdida. Pero ante la inminencia del cierre del año parlamentario, sus esfuerzos se concentrarán en gran medida en los pendientes del Senado. Puntualmente en la reforma electoral, con votos que no asoman.

A principios de semana, se esperaba una baja de la intensidad de la interna. La inclusión de Bullrich en el saludo al Gabinete y la incorporación de fotos suyas en el álbum oficial de la misa inaugural parecieron ser gestos de pacificación. Pero todo cambió: la partida del Papa abrió inmediatamente la puerta de la confrontación.

Con León XIV todavía en Argentina, Bullrich posteó que “es con todos, que nadie quede en el camino”. No fue un mensaje por elevación al peronismo amigable, ella sabe que nunca la votarían. “No somos tontos, no perdemos tiempo”, se dijo en su entorno. Sí fue, sin embargo, un mensaje a Javier Milei, a quien le viene reclamando poner un ojo en la microeconomía para tener chances electorales.

El que tampoco bajó un cambio fue el Presidente. Con el Papa aún viajando desde Luján a Ezeiza, publicó una belicosa historia en Instagram: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”. El mensaje fue recibido con tono jocoso en el bullrichismo: “No estaría funcionando el mensaje del Santo Padre”. Pero, en medio del chiste, se advirtió la activación de los escudos para repeler los ataques.

Una advertencia que también llegó tras un curioso video difundido por Luis Caputo, ministro de Economía, con quien Bullrich supo coincidir en la necesidad de generar acuerdos políticos para sostener el modelo. El titular del Palacio de Hacienda adelantó que van “a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer” hasta las elecciones y se preguntó “¿Ven que es difícil tener esa convicción que tiene el Presidente? ¿Saben cuántos lo pueden reemplazar? Ninguno, ninguno”.

Volvió todo a la normalidad.