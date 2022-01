Tras la denuncia en el Consejo de la Magistratura, la querella del ARA San Juan respaldó al juez Bava

La abogada de los familiares criticó la ampliación de la denuncia por supuesto mal desempeño del magistrado de Dolores.

La querella mayoritaria que representa a los familiares de la tripulación del ARA San Juan respaldó al juez Martín Bava, subrogante de Dolores que procesó al expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal, tras la ampliación de una denuncia por supuesto mal desempeño en el Consejo de la Magistratura de La Nación. Se lo acusa, además, de supuesta falsificación de dos actas de un juicio oral que no presenció pero sí firmó las condenas.

Quien se expresó ante esta nueva acusación es la abogada Valeria Carrera, en representación de las familias, a través de un comunicado. "No es una sorpresa para esta querella, la ampliación de denuncia contra el juez que procesó a Mauricio Macri por espionaje ilegal sobre familiares de la tripulación", comenzó. Y apuntaron que la ampliación de la denuncia fue "motorizada por el exjefe de fiscales porteños", cargo actualmente ocupado por Juan Bautista Mahiques, hijo del juez de Casación Carlos Mahiques -nombrado por decreto-.

Al mismo tiempo, la abogada de los familiares aseveró en relación al futuro de la causa: "Esperamos aún más muestras de poder de atropello a la razón a la verdad a las pruebas y al estado de derecho". Y sostuvo, apuntando directamente contra el exmandatario Macri: "Mis representadas no son iguales ante la ley, no tienen parientes en la justicia, ni miembros en Consejo de la Magistratura, ni un partido político detrás, mucho menos tienen dinero".

Más allá de que las representadas no tienen ningún tipo de ayuda ni pueden ser encubiertos por grupos poderosos, Carrera remarcó que en su lugar "tienen el coraje que sus familiares los tripulantes les legaron". Sobre esto, concluyó: "Ellos se subían al submarino atado con alambre, ellas enfrentan el poder de poderes munidas de algo que no tienen estos personajes, dignidad. Seguiremos adelante hasta llegar a la verdad que han encubierto y negado como a la sentencia por espionaje ilegal padecido. A no preocuparse, solo van a demorarnos, pero no podrán detener la inexorable verdad".

El macrismo pidió juicio político al juez Bava

El macrismo presiona al juez que procesó a Mauricio Macri en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan: una veintena de legisladores de Juntos por el Cambio pidió el juicio político del magistrado. La presentación la realizó ante el Consejo de la Magistratura el consejero Diego Marías, que responde a Horacio Rodríguez Larreta. Reclaman la destitución de Bava por “mal desempeño”. Básicamente, replican los argumentos que el exmandatario utilizó en sus recusaciones contra el juez.

La denuncia fue firmada por el consejero, que representa al estamento de los abogados en el Consejo pero responde al jefe de gobierno porteño, y fue apoyada por 23 legisladores de Cambiemos entre los que se destacan Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Graciela Ocaña, entre otros. Estos plantearon, a principios de diciembre pasado, que se destituya al magistrado que procesó al expresidente y a otros 11 integrantes del Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por su desempeño en la causa de espionaje.