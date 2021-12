Larreta defendió a Macri por su procesamiento por espionaje ilegal y lanzó un mensaje contra la Justicia

En el marco de la presentación de Jorge Macri como ministro de Gobierno, Larreta ratificó su apoyo a Mauricio Macri y advirtió: "Ojalá ese juez y todos atrapen a los delincuentes con la misma celeridad".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió al expresidente Mauricio Macri tras ser procesado por el juez Martín Bava por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Más allá de considerar que se trata de "una causa política", cargó contra Bava.

"No somos todos iguales. Estamos convencidos de que esta causa en la que se lo acusa a Mauricio de escuchas a los familiares del ARA San Juan, un episodio tristísimo, justo viene a saltar 15 días antes de la elección cuando él ni siquiera estaba mencionado en el expediente", aseguró Horacio Rodríguez Larreta en diálogo con los medios tras presentar a Jorge Macri como el nuevo ministro de Gobierno y de Asuntos Interjurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires.

"El juez se equivocó e hizo un error enorme cuando no estaban las condiciones dadas para hacerle las preguntas y que subsanó en horas", denunció en referencia al juez interino de Dolores, pasando por alto las reiteradas estrategias dilatorias del expresidente para no dar explicaciones sobre la causa que lo investiga por espionaje ilegal. "Ojalá ese juez y todos atrapen a los delincuentes, a los violadores y a los narcotraficantes con la misma celeridad", lanzó Larreta.

"Estamos convencidos de que es una causa política. Mauricio no tuvo nada que ver con las escuchas", aseguró al tiempo que completó: "No podemos meter a todos en la misma bolsa. Tenemos que tener el criterio y la capacidad de evaluar caso por caso. Este caso, para mi entender y el de la mayoría de nuestro equipo, con Mauricio no tiene nada que ver, saltó 15 días antes de la elección, una prueba más política".

A su turno, el primo del expresidente y flamante ministro porteño, Jorge Macri, se sumó a la defensa de Larreta y reclamó el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Tanto no somos lo mismo que acaban de haber tres sobreseimientos en causas con un montón de pruebas acumuladas que estaban encaminadas a ir al más transparente de los procedimientos judiciales. Nos vamos quedando como ciudadanos sin la posibilidad de escuchar y buscar esa verdad", consideró. "El ciudadano tiene la sensación de que la Justicia va y viene. Ese es un problema grave porque una Nación grande necesita una Justicia independiente y en eso tenemos que trabajar todos", concluyó.