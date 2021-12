Juliana Di Tullio apuntó contra Vidal por el escándalo de la "gestapo antisindical"

La senadora del FdT se refirió a la denuncia de la AFI que demuestra que un exministro vidalista promovía el armado de causas contra gremios. "Es una cosa de locos, es el delito desde el Estado puesto a los ojos de todo el mundo”, afirmó.

La senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio apuntó contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal por el escándalo de la "gestapo antisindical" que quiso armar su ministro de Trabajo Marcelo Villegas y que contaba con el aval del procurador bonaerense Julio Conte Grand. "Es una cosa de locos, es el delito desde el Estado puesto a los ojos de todo el mundo", dijo.

Fue tras conocerse un video del 2017 en donde se lo escucha al titular de la cartera de Trabajo Provincial, Marcelo Villegas, durante la gestión anterior afirmar: “Si pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría”.

Di Tullio dijo que “esto lesiona las instituciones de la democracia”. En declaraciones a Radio 10, la legisladora oficialista expresó: “La falta de Estado de derecho total, filmada y puesta ante los ojos de todos”.

Resaltó la senadora: “Lo que más me impacta es que esta armado desde el Estado. No defiendo ni a un sindicalista ni a un sindicato, no se puede creer que un ministro, un secretario de la Justicia, un senador provincial, desde el Estado armando causas judiciales y además diciendo que son decisiones políticas a nivel nacional, provincial y municipal”.

“Es una mesa en donde se desea crear una Gestapo desde el Estado. Lo grave es el armado de persecuciones hacia los sindicatos que son asociaciones libres de trabajadores. Es una cosa increíble, estamos hablando de dirigentes políticos que gobernaron hace dos años en el país”, cuestionó Di Tullio y apuntó contra Vidal: “El silencio es atronador. Esto lesiona las instituciones de la democracia, deben renunciar”. Y agregó: “Es una cosa de locos, es el delito desde el Estado puesto a los ojos de todo el mundo y el que lo niegue y avale es porque no le interesa ni la democracia, ni los derechos humanos, ni la República”.

“No se pude seguir así, tienen que frenar con el discurso del odio, no se puede no condenarlo. Se deben condenar estas conductas porque lo que se vio y escucho es gravísimo”, subrayó la senadora oficialista y recordó: “Esa Gestapo de la que habla fue real, no es un ideal, fue la realidad porque la armó. Recuerdo dirigentes presos, en los cuatro años de macrismo hubo dirigentes presos”.

Por último, señaló que JxC no habla de estos temas porque “estamos ante una fenomenal interna digna de mafiosos. (Cristian) Ritondo es un facho y violento, es un mafioso, me hago cargo de lo que digo. Estamos asistiendo a una interna que no es digan de una alianza democrática. No entiendo cómo los radicales aguantan esto”.

Hoy, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presenta este lunes ante la Justicia federal de La Plata la denuncia penal junto con material audiovisual contra funcionarios del ex gobierno bonaerense de Cambiemos de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción por impulsar una investigación en para promover el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.

Se trató de una reunión que tuvo lugar en una de las oficinas del Banco Provincia el 15 de junio del 2017, que fue encabezada por el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en la que participaron el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de PBA; Juan Pablo Allan, senador provincial y el intendente de La Plata, Julio Garro.