Espionaje al ARA San Juan: Macri pide autorización para irse del país mientras busca correr al juez del caso

A dos días de su indagatoria, Macri solicitó viajar a Arabia Saudita del 15 al 25 de noviembre. Sobre el exmandatario pesa una prohibición de salida del país. Los familiares rechazan su pedido por temor a que se fugue.

El expresidente Mauricio Macri pidió este lunes autorización para viajar al exterior en el marco de la causa en que se investiga el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Sobre el exmandatario pesa una prohibición de salida del país. La solicitud la realizó esta misma jornada en la que también recusó por segunda vez al juez Martín Bava. Las víctimas rechazaron en duros términos el requerimiento del exjefe de Estado, quien está citado a prestar declaración indagatoria este miércoles.

Macri, a través de su abogado Pablo Lanusse, solicitó que se lo autorice a viajar a Arabia Saudita por diez días, del 15 al 25 de noviembre. El pedido lo hace a la par que busca correr al juez que investiga el espionaje ilegal que se realizó desde la AFI macrista a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El magistrado formó un incidente con la solicitud y corrió vista a las partes para que se expidan.

“El Sr. Mauricio Macri recibió invitación personal del Príncipe de Arabia Saudita, para una visita del 15 al 25 de noviembre de 2021 a dicho país. Por tal motivo vengo a solicitar se autorice a mi ahijado procesal a realizar el viaje aludido, por el plazo de tiempo indicado, comprometiéndonos a informar los números de vuelos, de ida y de regreso, una vez conferida la correspondiente autorización judicial”, señaló el abogado de Macri en un escrito de dos páginas.

En pos de lograr que se habilite a su representado a salir del país, Lanusse afirmó: “Es de público y notorio conocimiento que el Sr. Mauricio Macri tiene su arraigo en nuestro país, donde vive con su señora e hija menor -quienes permanecerán durante su viaje en la República Argentina-, donde también realiza su actividad política y personal”. Y añadió: “De tal manera el arraigo se encuentra por demás acreditado, y no existe motivo alguno que señale a mi asistido como un peligro procesal, sumado a que habrá de concurrir el día 3 de noviembre de 2021 a la audiencia convocada por el Sr. Juez, por lo que el viaje que se informa no constituye un obstáculo para la marcha de esta causa”. También, dijo que el expresidente se compromete a informar de su regreso en un escrito firmado personalmente por él “dentro de las 72 hs de ocurrido”.

Lanusse se adelantó a un posible rechazo e indicó que si no se lo deja viajar apelará la decisión: “Ante el hipotético caso de un pronunciamiento adverso al pedido que aquí se formula, por comprometer ello la libertad del Sr. Mauricio Macri, el debido proceso, la defensa en juicio, la dignidad humana y su estado de inocencia, formulo las reservas de recurrir en casación y del caso federal.

El juez dio “por recibida la presentación de la defensa del imputado Mauricio Macri”, formó un incidente de autorización de salida y corrió vista a las partes para que se expidan.

La querella representada por la abogada Valeria Carreas se opuso al pedido de Macri. La letrada planteó al juez que requiera al expresidente que “presente documentación fehaciente de la aludida invitación del Príncipe de Arabia Saudita”. También reclamó que se individualice “la ciudad a dónde pretende viajar” el exmandatario así como el “motivo del viaje” y el “justificativo del periodo requerido” de 10 días. También pidió que aclare quién lo acompañará en el viaje.

Así las cosas, Carreras consideró que la información que brindó Macri en la solicitud es insuficiente para que le sea concedida la autorización de viajar.

No obstante, la abogada adelantó que se opone al pedido de viajar: “Más allá de expedirme luego que sean arrimadas las constancias requeridas, debo adelantar que a priori, esta querella se opone a la autorización de salida del país del imputado ex mandatario”. Fundamentalmente, Carreras esgrime un posible peligro de fuga: “Es la pena en expectativa elevada por lo cual no resulta desmesurado pensar que se podría profugar”, indicó en su oposición.

“Además de la falta de los requisitos mínimos que todo pedido de autorización de salida del país implica, esta querella se opone al otorgamiento de la autorización de salida del país para el imputado Mauricio Macri, quien cuenta con absolutamente todos los medios para evadir el peso de la justicia, no solo profugarse sino dilatar plazos en la causa”, concluyó la abogada.

Luis Tagliapietra, otro de los abogados querellantes y padre de una de las víctimas del ARA San Juan, afirmó a El Destape: “Nos vamos a oponer”. “Primero porque el juez cuando dictó la medida de prohibición de salida le país lo hizo entendiendo que Macri tenía la capacidad económica para no volver y evadir la investigación”, señaló el letrado. “Además sumamos los riesgos procesales que implican las manifestaciones públicas del expresidente, quien refirió que tenía intenciones de dar clase en los Estados Unidos, y al poder económico que mencionó el juez le sumamos el poder político actual que posee Macri para poder evadir la investigación y entorpecerla”. Tagliapietra también adelantó que insistirán con el pedido de detención de Macri: “Pedimos -y ahora lo vamos a reiterar- que se dicte su prisión preventiva a posteriori de su declaración indagatoria”. La presentación, indicó el letrado a este medio, la harán el martes “a primera hora”.

Segunda recusación, rechazada

El juez Martín Bava rechazó la segunda recusación que planteó Macri en su contra. El planteo del expresidente y la respuesta del magistrado se dieron este mismo lunes.

Lanusse estructuró su nuevo pedido de apartamiento del juez del caso en la maniobra que elaboró durante la indagatoria a Macri del pasado 28 de octubre, en la que contó con la complicidad del fiscal de Dolores Juan Pablo Curi. Ambos, defensa y fiscalía, se aliaron para suspender la audiencia apenas iniciada porque consideraban que a Macri había que relevarlo del secreto de Estado para que pudiera declarar. Esto llevó a que el juez Bava parara la declaración a pedido de las partes hasta que el presidente Alberto Fernández relevara a Macri del deber de confidencialidad, algo que hizo a las pocas horas.

El abogado de Macri le endilga a Martín Bava un “temor fundado de parcialidad y dependencia” y “prejuzgamiento” por citar a declarar a su representado sin que contara con la autorización de relevarlo del secreto de Estado con anterioridad. Sostiene que eso revela una motivación política ya que convoca de forma “urgente” a Macri en medio de una campaña electoral cuando, supuestamente, no tenía el camino allanado para hacerlo.

Pero lo cierto es que el juez no podía adivinar la estrategia del exprimer mandatario. Es más, el magistrado dejó claro en el rechazo de la recusación que los hechos que se le imputan al expresidente no son secreto de Estado: “Quiero resaltar una cuestión que no es menor y lo he dicho anteriormente: los hechos que se investigan ante estos estrados no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior y/o para la defensa nacional y por ende no revisten el carácter de secreto”. Es que detrás del planteo de Macri de pedir el relevamiento del secreto se esconde su estrategia defensiva, que todo indica es enmarcar los hechos que se le imputan dentro de un escenario de legalidad.

En esa línea, Bava explicó que “entendió que no correspondía relevar al imputado Mauricio Macri, toda vez que el nombrado no es ni fue agente o personal de inteligencia”. Y agregó: “En ese sentido, al igual que lo informado por la Dra. Caamaño entendí que si se daba la eventualidad de que el imputado en pleno ejercicio del derecho defensa se refería a cuestiones que pudieran ser clasificadas, esa información iba ser reservada con los mismos recaudos que se viene teniendo a lo largo de este expediente”.

No obstante, Bava señaló que pese a su criterio, “a fin de no afectar el derecho de defensa del imputado, como también de evitar futuros planteos nulificantes de las partes, se hizo lugar al requerimiento efectuado por el Dr. Lanusse, pedido que fue acompañado por el Dr. Curi, representante del Ministerio Público Fiscal y se suspendió la audiencia que se venía desarrollando”.

En pos de rechazar in limine la nueva denuncia en su contra, Bava sostuvo que “el nuevo argumento traído por la defensa para la presente recusación carece de fundamento legal, toda vez que utiliza como argumento lo realizado en el marco de una audiencia indagatoria, en la que se le hizo lugar a lo solicitado por las partes”.

Además, el juez se valió del decreto de Alberto Fernández en el que se relevó de guardar secretos de Estado a Macri ya que allí “surge, conforme el criterio que era sostenido por el suscripto que, al investigarse la comisión de delitos de inteligencia prohibidos por la ley y no actividades que hagan a la seguridad interior y/o defensa nacional, no resultaba necesario el relevamiento en cuestión”.

Como en su nuevo intento de correr al juez del caso Macri retomó pasajes de su primera recusación contra Bava (que realizó el 20 de octubre pasado), el magistrado resaltó: “Insisto que no me encuentro comprendido en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal y que las invocadas nuevamente por el Sr. Defensor son manifiestamente improcedentes”.

Y no dejó de sorprenderse por la animosidad de Macri por apartarlo de la investigación: “Llama la atención de este juzgador que esa parte insista con excluirme del proceso cuando la C.F.A.M.d.P. (Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata) ya resolvió sobre la cuestión hace una semana y que el elemento que intenta incorporar ahora como causal de recusación no tuvo otra consecuencia que hacer lugar al pedido de relevamiento de secreto de su asistido. Ello en haras de respetar los planteos de las partes, siguiendo las reglas del debido proceso legal”.

Al rechazar la recusación, Bava elevó su escrito a la Cámara Federal de Mar del Plata para que se vuelva a expedir sobre el tema.

A esta altura, está claro que Macri busca ganar tiempo, postergar la indagatoria y desprestigiar y correr al juez del caso. Su intención es llevar el caso a los tribunales federales de Comodoro Py.