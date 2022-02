Espionaje al ARA San Juan: el juez Ercolini autorizó a Macri a viajar a EE.UU y Uruguay

El expresidente está procesado por espionaje ilegal y tiene una orden de prohibición de salida pero el magistrado lo habilitó a viajar a Uruguay, donde está el prófugo Pepín Rodríguez Simón, entre el 8 y 9 de marzo. Y a EE.UU del 13 al 21 de marzo donde dictará un curso en una universidad.

El juez federal Julián Ercolini autorizó al expresidente Mauricio Macri a viajar a Uruguay entre el 8 y 9 de marzo y a Estados Unidos del 13 al 21 del mismo mes. El exmandatario está procesado por el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan y tiene una orden de prohibición de salida del país por lo que le había pedido autorización al magistrado para poder irse al exterior. La querella se había opuesto a estos dos viajes pero Ercolini consideró que Macri tiene arraigo en el país y no hay riesgos procesales.

Ercolini decidió “autorizar a Mauricio Macri a viajar a la República Oriental del Uruguay desde el día 8 al 9 de marzo de 2022, ambos inclusive; como así también, a los Estados Unidos de Norteamérica desde el día 13 al 21 de marzo de 2022, ambos inclusive”, firmó el juez en una resolución fechada este viernes.

“La querella mayoritaria tiene ahora la prueba fehaciente que hay procesados de primera y de segunda”, aseguró la abogada querellante Valera Carreras a El Destape. “Esta vez el juez Ercolini ni siquiera notificó a esta querella mayoritaria de la salida del país con destino a EE.UU. que autorizó de forma inconsulta”, señaló. “Caer en Comodoro Py era la garantía para los procesados”, concluyó respecto al pase de la causa desde los tribunales de Dolores, donde Macri fue procesado, a los de Retiro.

Los viajes

Macri “recibió invitación para participar como Senior Leadership Fellow en The Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University para el período enero a abril de 2022” y “en el marco de las actividades de ese programa”, el ex presidente “necesita concurrir a la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica desde el 13 al 18 de marzo de 2022, viaje que realizará a través de la línea American Airlines”, había informado su abogado. Luego el expresidente pidió extender su estadía hasta el 21 de marzo. El juez lo habilitó este viernes. Se alojará en el Hotel Hilton.

El expresidente también recibió una invitación para participar en un evento organizado por Becon Investment Management, en la localidad de Carrasco, Montevideo, en Uruguay, donde está radicado el ex asesor de Macri y prófugo de la Justicia, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

El traslado a Uruguay será en un vuelo privado que saldrá el 8 de marzo desde el Aeropuerto de San Fernando. El regreso está pautado para el 9 de marzo.

Macri, tras ser procesado por el juez Martín Bava, quien lo consideró responsable del espionaje a los familiares de la tripulación del submarino hundido, tiene prohibido salir del país. Por eso, en pos de que Ercolini autorice sus viajes, su abogado Pablo Lanusse sostuvo que “el arraigo del Sr. Macri se encuentra sobradamente acreditado, tanto familiar, como social y laboral, quedando claro también, que el viaje que se informa y cuya autorización se solicita, no significa riesgo alguno para el normal desarrollo de esta causa”. Algo que no comparten las querellas.

Pero Ercolini se inclinó por los argumentos de Macri: “Se vislumbran anteriores salidas del país del presentante, sin que, como consecuencia de ello, haya adoptado una actitud evasiva al proceso, por lo que no se observa, a esta altura, elemento alguno que permita suponer una puesta en peligro de su sujeción al mismo”, remarcó el juez.