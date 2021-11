Espionaje al ARA San Juan: Cómo sigue la causa tras la indagatoria a Mauricio Macri

El exPresidente le dijo al juez Martín Bava que “debería haber suspendido la audiencia”. Macri apuesta a la nulidad de lo resuelto por el magistrado y a llevar el caso a Comodoro Py. Bava tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal del exmandatario. ¿Se expedirá antes de que la cámara defina su recusación?

El expresidente Mauricio Macri no reveló ningún secreto de Estado en su declaración indagatoria de este miércoles pero sí su estrategia de defensa con la que pretende derribar la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El exmandatario dejó en claro que busca la nulidad de los resuelto por el juez Martín Bava y llevar el caso a Comodoro Py.

Apenas el magistrado le dio la palabra en la indagatoria, Macri dejó en claro que buscará la nulidad de la indagatoria y los actos posteriores que se sucedan: “Lo que le voy a decir primero es que usted sabe que debería haber suspendido la audiencia por todas las cosas que están en curso. Pero queda claro que usted está muy apurado para procesarme antes del 14. Con lo cual yo no le quiero demorar más el tiempo. Voy a consignar un escrito, no voy a contestar preguntas, así usted puede seguir con las formalidades”, se dejó asentado en el acta de la indagatoria lo que dijo el expresidente.

Con esta afirmación, Macri mostró sus cartas. Estaba esperando la suspensión de la indagatoria luego de que este martes la Cámara Federal de Mar del Plata hiciera lugar a su planteo de recusación del juez Bava y convocara a una audiencia para el próximo 12 de noviembre. Esta decisión que tomó el camarista Alejandro Tazza condicionó a Bava, quien no está firme al frente de la pesquisa: podría ser corrido del caso luego de las elecciones ya que la cámara tiene 48 horas para resolver si lo desplaza del caso tras la audiencia.

La afirmación de Macri no fue azarosa. Si la cámara aparta a Bava de la causa, la defensa de Macri pedirá que las decisiones que tomó el juez sean declaradas nulas. Así, la indagatoria de este miércoles podría ser invalidada. Lo mismo sucederá con un posible procesamiento. A la salida de los tribunales de Dolores, el abogado del expresidente, Pablo Lanusse, adelantó esta maniobra: "El juez Bava tenía en sus manos la llave de demostrar supuestamente a toda la sociedad Argentina su imparcialidad e independencia. Claramente, podría haber postergado la indagatoria para el 20 de noviembre y darle tiempo a la Cámara para que decida si lo mantenía en el cargo y veníamos con él mantenido, evitábamos esta audiencia de hoy y el seguro auto de procesamiento que va a dictar el juez antes del 14 de noviembre, que va a ser todo nulo si la Cámara lo aparta como indica el Código Procesal".

Una vez concluida la indagatoria, Bava tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal de Macri. Podría procesarlo antes de las elecciones, que es lo que no quiere el exjefe de Estado. En esa línea, el exmandatario “chicaneó” al juez en plena indagatoria. Tras negarse a contestar preguntas, Bava le preguntó si deseaba leer el escrito que presentó y Macri le respondió: “No, no quiero demorarlo, a ver si no llega antes del 14”.

Para estirar la definición de su situación procesal, Macri pidió una serie de medidas de prueba, entre las que se destacan las citaciones a declarar como testigos de los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), así como de la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, que fue la que presentó la denuncia que abrió esta causa. También requirió los testimonios del exjefe de custodia presidencial y el exjefe de la Casa Militar, entre otros.

El interrogante es si el magistrado citará testigos como le pidió Macri, avanzará en la definición de la situación procesal del expresidente o esperará a que el tribunal revisor defina si lo corre del caso, como pide Macri, o lo respalda. De allí, las desafiantes afirmaciones del expresidente, que sabe que todo lo que resuelva Bava desde este martes en adelante podría ser declarado nulo.

Si el juez es desplazado, la Cámara de Mar de Plata deberá nombrar a otro magistrado subrogante de entre los jueces de su jurisdicción. El "nuevo" juez tendrá que “empaparse” en el caso para luego tomar decisiones. Por lo que Macri ganaría mucho tiempo. No obstante, si esto sucede y la indagatoria pasa a ser nula, el expresidente puede volver a ser indagado si el “nuevo” juez del caso así lo considerase.

Otro dato relevante: si se diera un apartamiento, el mismo se podría hacer extensivo a otras dos causas de espionaje muy sensibles que también están en manos de Bava al día de hoy: el caso D’Alessio y la de las bases AMBA, donde se investigan tareas de inteligencia ilegal masivas desde las 9 bases que la exSIDE desplegó durante el macrismo en la provincia de Buenos Aires. Son expedientes que están interconectados. De hecho, el espionaje al ARA San Juan, que se realizó desde la base AFI de Mar del Plata, se investiga en Dolores por conexidad con “Bases AMBA”.

Por el contrario, si la cámara sostiene a Bava al frente de la causa, todo lo resuelto por el juez será válido y sus decisiones en el caso del ARA San Juan y los otros expedientes no se verán afectadas.

No reveló ningún secreto de Estado

A pesar del show que durante la audiencia pasada la defensa de Macri montó en torno al "relevamiento del secreto de Estado" para que el expresidente pudiera declarar, este miércoles Macri no hizo referencia a ningún dato sensible que ameritara confidencialidad.

Macri había vuelto a recusar a Bava este lunes a partir de lo que pasó en la indagatoria del 28 de octubre pasado, que debió suspenderse luego de que la defensa del expresidente –en alianza con el fiscal Juan Pablo Curi- pidiera que se lo releve del secreto de Estado, medida que no había tomado el juez instructor.

Lanusse sostuvo que esa decisión que no había tomado Bava reflejaba que el juez tenía la urgencia de procesar al exmandatario antes de las elecciones, por lo que lo consideraba parcial. Por lo tanto, afirmó que el magistrado no actuó con “mesura” como le había exhortado la Cámara de Mar del Plata cuando rechazó la primera recusación en su contra.

En la segunda recusación, el letrado defensor además sostuvo que Bava mintió en el acta de la indagatoria del 28 de octubre y que ocultó información. Esa acta que se cuestiona fue firmada por el juez pero también por Lanusse y el propio Macri. En este contexto, el camarista marplatense Alejandro Tazza pidió la grabación de la indagatoria pasada para contrastarla con el acta. Se trata de una de las medidas de prueba que había reclamado Macri.

Tras este episodio, el 29 de octubre, el juez Bava le requirió al presidente Alberto Fernández que levante el secreto de Estado a Macri para que pudiera declarar, como sostenían la defensa y el fiscal de Dolores. El jefe de Estado lo hizo. Pero este miércoles Macri no reveló ningún secreto de Estado. De hecho, cuando se refirió en su escrito a un agente de inteligencia lo hizo por sus siglas.

En síntesis, este miércoles Macri negó los hechos en su contra, presentó un escrito y se negó a contestar preguntas. Lo que demuestra que el pedido de relevamiento del secreto fue una maniobra dilatoria que usó para suspender una audiencia y luego buscar (por segunda vez) el desplazamiento del juez del caso.

Llevar el caso a Comodoro Py

En el escrito que presentó en los tribunales de Dolores Macri sostiene que el juez Bava es incompetente: “Usted, Sr. Juez, es manifiestamente incompetente para investigar estos supuestos hechos. Y respecto de mi persona, Usted es claramente PARCIAL”.

Macri apuesta a la incompetencia para llevar el caso a los más “amigables” tribunales de Comodoro Py. Tiene un antecedente a su favor: una megacausa en que se investiga otro espionaje ilegal durante el macrismo. Se trata del caso que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y cuenta con 38 procesados, entre los que se destacan directivos de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal. Desde que ese caso pasó a los tribunales de Retiro se paralizó. Está siendo revisado por la Cámara Federal porteña.

Para sostener el pase del caso ARA San Juan a los tribunales de Retiro, Macri se basa en una resolución de Martín “Doctrina” Irurzun, integrante de la Cámara Federal porteña. Irurzun ordenó que el caso Bases AMBA, al que está anexado el del ARA San Juan, pase de los tribunales de Dolores a Comodoro Py.

En Bases AMBA como en el espionaje al ARA San Juan están procesados los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El primero cuenta con 27 procesados. El segundo, con 9. Todos vinculados a la AFI macrista. Lo que refleja una sistematicidad del espionaje ilegal durante el gobierno de Macri aunque el expresidente diga lo contrario.