El ex presidente Mauricio Macri rompió el silencio en TN.

El ex presidente Mauricio Macri rompió el silencio cual oportunista al aire de TN, y habló con Joaquín Morales Solá tras las marchas contra el Gobierno de Alberto Fernández llevadas adelante el 12 octubre. Victimizándose, negando el espionaje ilegal y cargando contra Cristina Fernández de Kirchner, el líder de Juntos por el Cambio volvió a culpar a la gente por no haberlo reelegido en las Elecciones Presidenciales de 2019 (responsabilizándola por el derrumbe económico en la República Argentina).

"Yo interpreto lo de hoy como la razón por la cual, siendo pesimistas por lo que vendrá en los próximos meses, tenemos que ser optimistas por lo que va a pasar en los próximos años. Demuestra la decisión que hay en el pueblo argentino de salir adelante. Las manifestaciones son por dos razones: tienen que ver con el hilo de las marchas que hicimos en el cierre de campaña nuestro", manifestó Mauricio Macri en una entrevista grabada que salió a la luz en las últimas horas del día lunes.

Macri, el oportunista: qué dijo tras las manifestaciones del 12 de octubre

Por otra parte, Macri aseguró sobre las manifestaciones del 12 de octubre: "La gente pide que el Gobierno pare de atropellar las instituciones. La cuarentena eterna ha sido muy dañina y ha afectado nuestras libertades sin ningún resultado a la vista. Estamos entre los peores paises en términos de resultados del coronavirus".

"No querer de vuelta jugar este juego de suma cero: hay que sacarle al de al lado para tener uno. Hay sacar el país adelante, formar nuevos empleos, y esa vitalidad es la que la Argentina necesita cobrar", enfatizó, de forma insólita, el ex presidente de la Nación.

Macri se victimizó y culpó a los votantes por el derrumbe económico en su Gobierno

"Llegamos a ese once de agosto tremendo, en las PASO, con mucha gente agotada. Muy agotada por lo que venía remando, y sintiendo que su presidente se había equivocado. Había equivocado el rumbo y no demostraba que trepar la montaña llevaba al futuro", argumentó Macri, dejando en claro que el descontento por su gestión llegó hasta el sector de la población que depositó su confianza en su espacio político durante el año 2015.

A su vez, el ex presidente de la Nación lanzó: "Volviendo al pasado íbamos a tener más pobreza y más problemas. Además de yo haber equivocado en generar una expectativa que no estuve a la altura. La inflación iba a la baja antes del desastre que generó el miedo de la vuelta del kirchnerismo al poder. Teníamos reservas en el Banco Central, empezamos a crecer pero lejos de esa expectativa que habíamos generado".

Mauricio Macri atacó a Cristina Kirchner y negó el espionaje ilegal

"Como presidente nunca pude haber delegado la negociación política. Yo la delegué en mi ala peronista. Tanto la cámara de diputados como de gobernadores. No es excusa, yo tendría que haber puesto foco en lo político. Nunca llegamos a los acuerdos que necesitamos para transformar la política", aseguró Macri, criticando a Emilio Monzó y a Rogelio Frigerio por los fracasos de su gestión como titular del Poder Ejecutivo.

En tanto, Macri prefirió atacar a Cristina Kirchner en vez de reconocer sus errores y sus graves directivas políticas que llevaron al país a una profunda crisis durante su mandato entre 2015 y 2019: "Lo tenía que hacer como presidente. Yo tengo mis dudas si hubiese obtenido algo mejor sin los que estuvieron a cargo. El peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner hace diez años. Si no resuelven ese problema, es difícil que podamos acordar. Con la irracionalidad no se puede".

Asegurando que se sintió perseguido por el actual Gobierno de la Nación, Mauricio Macri negó la existencia de espionaje ilegal durante su gobierno pese a que se han conocido documentos que lo comprueban: "No ordené el espionaje de nadie, no existe. Eso no existió en nuestro Gobierno. Nunca existió una orden de hacer ningún tipo de espionaje. De ninguno".