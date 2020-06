El fiscal Delgado propone que haya una "megacausa espionaje" como en los casos de lesa humanidad

El fiscal Federico Delgado se refirió a las causas por espionaje ilegal del macrismo y sugirió: "Con el espionaje hay que aplicar la lógica de los casos de Lesa Humanidad, megacausas que permitan comprender la matriz".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3/ AM 1050), el funcionario judicial agregó: "Si construimos el mapa de la inteligencia ilegal y dentro de ese mapa todos los expedientes vamos a poder comprender el fenómeno. Es lo que se hizo con Lesa Humanidad". "La AFI lo denuncia a Facundo Melo por violar el secreto como agente de inteligencia".

"La dirigencia política tiene la oportunidad de evitar que los aparatos de inteligencia se utilicen para perseguir opositores políticos. El secreto de que no pase nada es la fragmentación de las causas, si se investiga lo mismo en muchos lugares".

Además, el letrado aseveró: "Comparto el análisis de que de las cuatro patas de la persecución judicial (jueces, medios, embajada, SIDE) solo se intervino la SIDE y el resto sigue igual. La decisión de Cristina Caamaño de prohibir que los jueces le pidan investigación a los espías es muy buena. La denuncia que nos hizo Bonadio está abierta".

Asimismo, Delgado dijo: "La reforma judicial se vuelve una exigencia, más con lo que estamos conociendo. Sería bueno ya conocer los proyectos de la Reforma Judicial y que se reforme la selección de jueces y fiscales. Se tiene que designar un nuevo procurador general que tenga la legimitimidad. Tengo un concepto que es el de juez rockstar, que no persigue justicia sino otros fines. Hay mucha responsabilidad de los periodistas en la construcción de Justicia paralela, en el juicio mediático".

También afirmó: "Los periodistas trabajan con avergonzar y castigar mediáticamente. Esto no eran espías sueltos. Hay jueces que lo aceptan, periodistas, que no chequean lo que van a publicar y con mucho silencio. Hubo mucho silencio de personas relevantes que no denunciaron estas maniobras ilegales".

Sobre la designación de Rafecas, Delgado aseguró: "Rafecas es un tipo preparado y tiene una cualidad importante, que es un buen tipo. Parece poco, pero es importante".