Bullrich desmintió a Carrió y crece el escándalo en Juntos por el Cambio

La presidenta del PRO salió a contestarle a la dirigente que la acusó de espiarla en el macrismo con la Policía Federal.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, desmintió a la líder de la Coalición Cívica y compañera de alianza, Elisa Carrió, quien en las últimas horas denunció haber sido espiada por el macrismo mediante su custodia de la Policía Federal. De esta forma se reaviva la interna dentro de Juntos por el Cambio a dos semanas de que los líderes de la alianza publicaran mensajes contra Carrió en las redes sociales.

"La verdad que no me consta que haya tenido la custodia de la Policía Federal, ya que siempre tuvo la custodia de la Policía de la Ciudad", dijo hoy Bullrich consultada por radio La Red en relación a las acusaciones de Carrió. Luego la ex ministra de la Alianza dijo que Carrió debe "tener una confusión de policías" y afirmó que no sabe por qué hace ese tipo de afirmaciones en los medios.

En un reportaje, Carrió había asegurado que durante el Gobierno de Macri sufrió amenazas, y le enviaron a la Policía Federal para cuidarla y en ese contexto fue espiada. "Durante el gobierno de Macri yo también sufrí amenazas, entonces pedí custodia. Era ministra Patricia Bullrich. Ella me mandó la Federal y la Federal se puso a 30 metros para espiarme", aseguró Carrió.

"Tuve que pedir el relevamiento de la Policía Federal que venía de San Isidro -ustedes saben que las causas de narcotráfico que nosotros perseguimos están en San Isidro- porque en realidad me estaban espiando. Había asaltos alrededor de mi casa en forma permanente", agregó la exlegisladora.

En su respuesta a Carrió, Bullrich aclaró hoy que la referente de la Coalición Cívica "siempre fue custodiada por la Policía de la Ciudad" y agregó: "Habrá sido con alguien de la Federal o del Ministerio, ya que conmigo nunca tuvo ese diálogo".

"Me parece que hay una confusión de policías, nunca tuvo a la Federal en la custodia y nunca lo habló conmigo", insistió la exministra de Seguridad durante el Gobierno de Cambiemos.

Carrió contra Frigerio, Ritondo y Monzó

A principios de agosto, Carrió cruzó a sus compañeros de alianza en los canales opositores. Frigerio, Ritondo y Monzó fueron los primeros en ser apuntados. "En los gobierno de Vidal había una convivencia, amistad y eventualmente negocios entre Ritondo y Massa. Son absolutos. Lo que vi entre Massa y Monzó que además son amigos es escandaloso. Lo de Frigerio con Massa apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los candidatos de Cambiemos en 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri", señaló.

"Frigerio tenía consultora donde trabajaba con los gobernadores y le dio todo el dinero del Infraestructura Federal. El déficit de Nación es del 20 por ciento, pero en las provincias tienen superávit. Pero ¿quién le dio el dinero? Frigerio, con el fondo de Infraestructura. Incluso hubo obras del fondo de infraestructura que se dieron en Tierra del Fuego a la empresa de Carlos Kirchner", agregó.