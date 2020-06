Arribas presentó en su defensa a un perito de la familia de Nisman

En la causa judicial por el espionaje de mails a dirigentes políticos, sindicales, periodistas y actuales funcionarios desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se inició a partir de la denuncia de su actual interventora de Cristina Caamaño, al ex jefe los espías Gustavo Arribas lo defiende el histórico abogado de Mauricio Macri, Alejandro Pérez Chada. Pero no es la única conexión interesante. La novedad en esta causa es que Arribas presentó un nuevo escrito donde niega todo y presentó su perito de parte para el análisis del disco externo donde figuran los mails robados. Se trata de mismo que intervino en la causa por la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman por parte de su familia. Ambos datos son relevantes.

“Niego terminantemente haber cometido delito alguno durante mi desempeño como Director General de la Agencia Federal de Inteligencia en el período 2015-2019. Por tal motivo, sostengo que la imputación que se ha dirigido en mi contra es falsa”, dice el escrito al que accedió El Destape. “Por tanto -agregó el ex señor 5- jamás dispuse, formal o informalmente, la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos de ninguna especie”.

Arribas presentó además un perito de parte para el estudio del disco rígido donde constan estos materiales de espionaje ilegal. Se trata de Gustava Daniel Presman, que ya es conocido en Comodoro Py. Fue el perito de Sandra Arroyo Salgado en la causa donde se investiga la muerte de su ex marido, Nisman. Todo se encadena.

El listado de mails que consta en ese expediente revela que Macri y Arribas espiaban a propios y ajenos. No es un dato menor: aparecen desde Laura “tecnicamente no es delito” Alonso hasta Nicolás Massot, que era el titular de la bancada PRO. También figuras centrales de Cambiemos como los radicales Mario Negri, Ernesto Sanz, Ángel Rozas y Mario Barletta. Será más que interesante conocer sus reacciones.

De la entonces oposición y actualmente en el Gobierno figuran Elizabeth Gómez Alcorta, actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero que por entonces se dedicaba a la abogacía y especialmente a la defensa de Milagro Sala, primera presa política del macrismo. También Verónica Magario, actual vicegobernadora bonaerense; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por entonces senador y en carrera por la provincia; un buen número de diputados kirchneristas, en especial a los más activos en cuanto a las denuncias de corrupción entre 2015 y 2019 como Rodolfo Tailhade, Martín Sabbatella, Gabriela Cerruti, Martín Doñate, Silvia Horne, Cristina Brítez, Marcos Cleri y Adrián Grana, entre otros. Entre los nombres de los espiados en sus mails también se destacan los de Héctor Daer, secretario general de la CGT, el ex jefe de la Policía Bonaerense Hugo Matzkin, el ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y el operador mediático Luis Majul. Este último se presentó para pedir que no se revelen los contenidos de esos mails aunque lo hizo mal y el juez Martínez de Giorgi lo mandó a rehacer el escrito. Sus papelones no se limitan a la televisión.