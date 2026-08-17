"Escuchar y pensar juntos": Espinoza convocó a participar de un frente amplio junto al MDF para el 2027

En el marco de la construcción política para las elecciones del 2027, el intendente Fernando Espinoza habló frente a más de 4 mil militantes de diversas organizaciones sociales y políticas para avanzar junto al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que conduce el gobernador Axel Kicillof. "Vinimos a escuchar, a pensar juntos, a aprender", exclamó el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en el cierre del acto en Ramallo.

“Los trabajadores son la columna vertebral del peronismo y son las compañeras las que sostienen el trabajo en cada barrio, las que más protagonismo tienen cuando más sufre el pueblo, porque nadie como una madre sabe interpretar el dolor de una familia”, detalló el intendente quién destacó el trabajo de la juventud y las mujeres en el armado político actual.

Frente a una multitud que colmó el Paseo del Puerto Dr. Arturo Jauretche, el representante de La Matanza celebró la gran convocatoria de militantes y vecinos para avanzar la construcción del Movimiento Derecho al Futuro en toda la provincia de Buenos Aires. “Estamos interpretando lo que el pueblo quiere. Tenemos hambre de justicia y de terminar con los errores que cometimos en el pasado”, afirmó Fernando Espinoza.

En ese sentido, llamó a construir un espacio amplio que trascienda al peronismo. “Vamos a generar un gran frente amplio electoral con el peronismo como columna vertebral, pero también tenemos que ir a buscar a los distintos sectores de la sociedad que no son peronistas y que se desencantaron con Milei, a los pequeños productores de las economías regionales, a los comerciantes independientes y a los empresarios”, reflexionó.

“Salgamos a la calle, salgamos a los barrios con la fuerza que nos da este Plenario. Mucha fuerza, mucha actitud, Vamos a cambiar la Argentina, es unidos y es con Axel Presidente”, concluyó.

El ajuste de Milei

En su última aparición, Fernando Espinoza había apuntado contra el ajuste que sufren las familias argentinas y que hoy, el porcentaje de morosidad alcanzó a niveles récord en créditos familiares. "Las consecuencias del desastre económico y social que están viviendo las argentinas y argentinos hizo que le pongan un arma en la cabeza a la gente”, sostuvo el intendente de La Matanza.

Esto se debe a que la misma ascendió a un 13% en mayo, en una entrevista a La Nación +, el Presidente de la Nación aseguró que fue una decisión individual de las familias tomar préstamos ya que "nadie les puso una pistola en la cabeza". En este sentido, Espinoza cuestionó las consecuencias del modelo libertario en industria y empleo.