Kicillof: "El programa económico de Milei es una estafa piramidal"

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al escándalo de la cripto $LIBRA que difundió Javier Milei y que generó millones de dólares: "El programa económico de Milei es una estafa piramidal”. “Es una estafa electoral que viene instrumentando un programa económico que fomenta la timba financiera bajo la fachada de que están revolucionando la Argentina”, señaló el mandatario en El Destape Radio. “Me imagino la decepción de los simpatizantes de Milei cuando dijo que ‘es como ir al casino y perder’ o como ‘jugar a la ruleta rusa y que te salga la bala’, ahí empieza toda la patinada que hizo Milei”.

Sobre la criptomoneda $LIBRA y la presunta estafa que se generó, el mandatario dijo que “él convocó a un proyecto privado que se iba a dedicar a ‘incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos’. Pero también convocó a jugar a la ruleta rusa y al casino”. "Este hecho no tiene precedentes; dejaron todos los dedos marcados”, sentenció.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para el Gobernador provincial, “todo lo que ha pasado con este episodio tiene en sí muchísima gravedad, pero viene a ser como una pequeña metáfora de cómo está funcionando, cuáles son los intereses y las metodologías de este gobierno”.

Vale remarcar que, mientras el escándalo crece, en las últimas horas brindó una nota Hayden Davis, el desarrollador de la criptomoneda $LIBRA y asesor de Milei, y dijo estar dispuesto a “reembolsar USD 100 millones a los afectados” por la operatoria que promovió el Presidente el viernes pasado. A modo de ejemplo, Kicillof señaló que “Hayden Davis dice que tiene 100 millones de dólares. El canal Magdalena sale 200 millones de dólares. Y las pérdidas de este escándalo fueron más de 200 millones de dólares. O sea que es una estafa mundial, multimillonaria, ¿cómo va a decir que no tiene nada que ver? ¡Es una falta de respeto!”.

El armado de $Libra y sus creadores

El lunes por la noche, el presidente Javier Milei brindó una nota al canal TN. En uno de los pasajes de la conversación, el dirigente sostuvo que no había ningún funcionario del Gobierno involucrado en el tema. No obstante, contradiciendo a Luis Caputo, quien dijo que el mandatario cometió "un error que él mismo reconoció", volvió a asegurar que para él no había falla en su manera de obrar. Al respecto, el jefe de Estado habló sobre cómo le llegó el proyecto y contó cómo conoció, entre otros, a Hayden Davis, el empresario que lanzó $LIBRA y que se autodenominó "asesor". Apuntó que tuvo encuentros en el Tech Forum que organizó Mauricio Novelli, otro de los nombres claves en este escándalo.

Con respecto a Hayden Davis, una de las preguntas que no respondió Javier Milei - y que tampoco le hicieron - tiene que ver con que el propio empresario se hizo llamar en un video publicado el último fin de semana como "asesor del gobierno argentino". Sobre ese tema, que quedó en el aire, no hubo comentarios, pero sí tomó otra parte en la que Davis sostiene que las cripto no son la especialidad. "El propio Davis dice que yo de criptomonedas no sé nada. Mi especialización es crecimiento económico con o sin dinero. Soy un tecnoptimista, y conociendo los límites que tiene el mercado de crédito y dada las restricciones -porque Argentina no tiene mercado de capitales-, si alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear un proyecto de Argentina me parece interesante".

Con respecto a Novelli, no lo nombró ni le echó la culpa de nada, sino que -por el contrario- en la charla trató de resaltar su trabajo luego de haberse encontrado varias veces en varias oportunidades. Justamente, a la noche, sobre el cierre de la jornada surgió un comunicado de Tecno Forum en el que se desligó del proyecto cuestionado. "No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos por el lanzamiento de Libra, ni tenemos ningún tipo de acceso a los mismos, nada sabemos del dinero generado por el token más allá de la información de público conocimiento que brinda la empresa".