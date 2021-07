Armas: para Gregorio Dalbón, Macri podría ir preso en Bolivia

El abogado calificó como de "una gravedad constitucional nunca superada en democracia" la información hallada sobre el envío de material bélico para apoyar el golpe contra el expresidente Evo Morales en 2019.

El abogado Gregorio Dalbón calificó como de "una gravedad constitucional nunca superada en democracia" la información hallada sobre el envío de material bélico a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri, para apoyar el golpe contra el expresidente Evo Morales en 2019 y consideró que Bolivia tiene "el derecho de pedir la captura" del expresidente. ¿Irá Macri preso en Bolivia?

"Bolivia tiene el derecho de pedir la captura de Mauricio Macri. En el caso de que se compruebe que estuvo involucrado en mandar armas para derrocar un Gobierno popular y democrático, no hay dudas de que le cabe una prisión perpetua por delito de lesa humanidad", dijo esta mañana Dalbón en diálogo con Radio 990.

"Esto es de una gravedad constitucional nunca superada en democracia y debe ser resuelto tanto por la Justicia internacional como por la Justicia local", agregó. El jueves Bolivia acusó a Macri de apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, con el envío de material bélico al régimen de Añez, tras lo cual el presidente Alberto Fernández pidió disculpas "en nombre del pueblo argentino" en una carta enviada a su par de Bolivia donde le expresó su "dolor y vergüenza" frente a los hechos descubiertos.

"No podemos solamente mandar una carta pidiendo perdón. Me parece que lo que hizo Alberto Fernández es lo correcto a nivel diplomático, pero tenemos que dar el ejemplo y hacer un 'Nunca Más' de este tipo de situaciones", siguió el abogado. En este sentido, Dalbón reiteró que "no va a alcanzar" con el pedido de disculpas de Fernández y que el Estado Argentino debe "poner a disposición toda la información que exista para que sea utilizada en el juicio".

En el plano local el abogado indicó que Mauricio Macri "no va a escapar" de delitos "contra la administración pública". "No estamos hablando de una colaboración de gobiernos por situaciones límites ni sobre cuestiones bilaterales. Estamos hablando de mandar munición para derrocar a un Gobierno instalado popular y democráticamente. La gravedad es inusitada, nunca vi nada igual", finalizó Dalbón.