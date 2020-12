Bordet apoya a los Etchevehere en la presión de la Justicia contra Dolores

Durante el sábado pasado ocurrió una situación insólita en la Justicia de Entre Ríos cuando un juez revocó, el mismo día, un fallo que él mismo había dictado. El magistrado Martín Furman, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°7 de Paraná, había dictado que le concedía a Dolores Etchevehere la posesión de una casa de la sucesión de su familia. Tras la situación, la damnificada sostuvo que tanto el Poder Judicial como Bordet no cumplen las resoluciones judiciales.

Etchevehere cruzó al gobernador de Entre Ríos y al Poder Judicial porque en el momento del desalojo en la casa del campo en "Casa Nueva" había 150 efectivos policiales, pero el último sábado cuando sus hermanos (Arturo Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel) invadieron la casa de la que había tomado posesión por la sucesión familiar, solo había siete policías. Incluso, ninguno de los tres fue detenidos por entrar a la fuerza al inmueble, violentar la casa e insultar al juez de turno.

En una entrevista con Página|12, Etchevehere añadió que "el Poder Judicial de Entre Ríos no cumple su función y tampoco con lo que él mismo dicta". En esa línea, sumó: "El Poder Ejecutivo, en este caso Bordet, impide que se cumplan las resoluciones judiciales". Por otro lado, también disparó contra la situación ocurrida el último sábado cuando Martín Furman cambió su propia resolución judicial. En la misma charla añadió: "Se metieron por la ventana en la casa de la que me había dado la posesión hacía minutos el oficial de justicia. Estaba con mi hija menor de edad que escuchó como me decían de todo". Además, indicó: "La policía, una vez más, y entiendo que por las órdenes del gobernador Gustavo Bordet, no dijo nada". Asimismo, se lanzó: "¿Quién gobierna hoy la provincia de Entre Ríos? el Gobernador Bordet impide que se cumplan las resoluciones judiciales, ¿por qué a mi me detuvieron en Casa Nueva por intentar resistir y a mis hermanos no?".

Por otro lado, el sorprendente cambio de posición del juez se dio luego de que se protagonizara en el living de la casa, que él mismo había otorgado a Dolores, con los hermanos sin haber respetado el proceso. Vale recordar que, cuando ocurrió el desalojo en el campo a la hermana de los Etchevehere y a Juan Grabois, hubo más de 150 policías y se montón un impresionante operativo policial, justamente, comandado por el ministerio de seguridad de esa provincia.

Al respecto, el referente Juan Grabois salió al cruce de la situación y en una extensa carta indicó: "Los Etchevehere corruptos hacen lo que tienen que hacer. Defienden a su clase. No es su culpa. Pero el gobernador supuestamente “peronista”, la justicia supuestamente “ciega”, por miedo, por complicidad, por pactos de poder, por dinero, se arrodillan cada vez más indignamente frente al poder real". Y afirmó: "Qué cosa seria estos Etchevehere. Fuman bajo el agua. La verdad, tienen la vaca atada. Tienen tan agarrado de las pelotas al gobernador Bordet y tan disciplinada a la justicia entrerriana que lograron algo realmente inverosímil: que un juez revocara su propia sentencia el mismo día que la dictó".