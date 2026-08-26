El conductor Eduardo Feinmann debatió junto a su compañero de mesa Pablo Rossi sobre un reciente y llamativo posteo atribuido a Santiago Caputo. La publicación provocó una inmediata repercusión en el estudio televisivo, en el marco de las discusiones abiertas por los cambios en el área de comunicación del gobierno nacional.

Los conductores leyeron los fragmentos centrales del texto atribuido al estratega libertario. El eje principal de la publicación se resumió en una frase contundente: "Esto termina mal", acompañada por otra expresión que encendió las especulaciones en el panel: "Me siento a esperar mientras las cosas se derrumban".

A raíz de esta declaración, en el piso televisivo analizaron el dramatismo de los términos utilizados y el impacto que generan hacia afuera y hacia adentro del oficialismo. La postura adoptada en el mensaje abrió sospechas inmediatas sobre el clima que se vive en los despachos oficiales.

Especulaciones sobre la interna y la oposición

La falta de destinatarios explícitos motivó una serie de preguntas por parte de los conductores de A24. En pleno debate, manifestaron su desconcierto ante la amplitud de las interpretaciones que habilita el texto difundido en redes.

"Lo que no entiendo es si está hablando del gobierno, de la interna del gobierno, ¿está hablando de la oposición, de los acuerdos? No sé a qué se refiere con 'Esto termina mal'. ¿Qué termina mal?", cuestionaron durante el pase televisivo.

Hacia el final del segmento, caracterizaron el estilo comunicacional de Santiago Caputo y su manejo en la escena pública. Según coincidieron en el piso, se trata de una "habilidad para mantenerse en esa semioscuridad permanente", basada en una lógica de doble sentido: "Digo y no digo. Digo e interpreten lo que quieran", concluyeron al analizar la maniobra discursiva en medio de las disputas de poder.