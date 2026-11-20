Mientras desde el Gobierno de Javier Milei sostienen que la disparada del riesgo país a 1.060 puntos se debe al "riesgo kuka", se viralizó un tuit del líder libertario que lo dejó expuesto. En su mensaje, el economista decía que el aumento de ese indicador durante la gestión de Mauricio Macri se debía al "endeudamiento explosivo" y a la "incompetencia" de sus funcionarios.

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"Frente a la suba del riesgo país los inútiles de Kambiemos dicen que sube por el temor a CFK. Por un lado el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. Por otro lado si CFK crece es porque los Kambiemos son unos incompetentes gobernando", dijo Milei en un tuit que publicó en diciembre de 2018.

La publicación del Presidente llamó la atención de los usuarios de redes sociales por la semejanza que guarda con el contexto actual, aunque con distintos actores. Tanto el líder de La Libertad Avanza (LLA) como sus ministros aseguran que el aumento del indicador medido por el JP Morgan no es producto de las malas políticas económicas y financieras sino del aumento de las posibilidades de que el peronismo regrese al poder en 2027.

El riesgo país argentino mostró una fuerte suba en los últimos meses: pasó de 410 puntos básicos durante la primera semana de julio a 830 a mediados de noviembre, después de haber alcanzado máximos de 950 puntos a comienzos de este mes. Este viernes 20 de noviembre, el indicador superó la barrera de los 1.000 puntos y estableció un nuevo récord anual.

Qué dice ahora Milei

Este lunes pasado, el Presidente dio un discurso con el que intentó explicar que la suba del riesgo país no se debe a inoperancia de Casa Rosada ni a los problemas de deuda sino que es por culpa de la oposición, exactamente igual a lo que decía Cambiemos en 2018.

"Para bajar el riesgo país, lo que se necesita es tener equilibrio fiscal, porque si ustedes cumplen con la condición de solvencia intertemporal, inexorablemente el riesgo país va a colapsar. Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país", planteó en su visita al Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Y luego siguió: "¿Pero saben qué es lo maravilloso? Que depende de los argentinos. Por primera vez tienen la opción, tienen el partido del Estado con más o menos grado de orco y, por el otro lado, van a tener la opción de la libertad. Eso no lo tuvo nunca".