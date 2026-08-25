Endeudamiento y caída del salario: ATE San Luis le exigió a Poggi que aplique el 15% de aumento

Frente al incremento de los servicios y bienes esenciales en la provincia de San Luis, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia reclamó al Gobierno de Claudio Poggi que el aumento salarial del 15% anunciado para los empleados públicos sea aplicado en una sola cuota y que las sumas no remunerativas sean incorporadas a los salarios. El sindicato advirtió por el deterioro del poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias estatales.

"Las trabajadoras y los trabajadores no pueden seguir pagando el costo del ajuste con salarios que pierden todos los meses frente a la inflación", sostuvo en declaraciones Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis. El dirigente reclamó además la convocatoria de una mesa de negociación con el Frente Intersindical para discutir una recomposición salarial.

Según los datos difundidos por el gremio, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada a nivel nacional alcanzó el 241,8%, mientras que en San Luis llegó al 239,62%. En el mismo período, los aumentos salariales acumulados para los trabajadores estatales provinciales fueron del 150,71%.

Una brecha cada vez mayor

La diferencia se profundiza en algunos gastos esenciales. De acuerdo con las cifras citadas por ATE, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumularon una suba del 530,6%; educación, del 420,8%; transporte, del 274% y bienes y servicios varios, del 283,9%.

Para el sindicato, esta pérdida de poder adquisitivo tiene consecuencias directas sobre las familias. El aumento del costo de vida, sumado a salarios que no acompañan la inflación, dificulta el pago de servicios, alquileres y alimentos y obliga a muchos trabajadores a recurrir al endeudamiento para cubrir gastos básicos.

ATE también cuestionó el argumento de que la situación financiera limite la capacidad del Gobierno provincial para mejorar los salarios. Según información de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, correspondiente al primer trimestre de 2026, San Luis registra un stock de deuda consolidada del 0% y deuda en moneda extranjera del 0%.

Reclamo por los recursos de la Provincia

El gremio también señaló que la Provincia posee depósitos por más de $1 billón, un Fondo Único de Cuentas Oficiales (FUCO) de $812.430 millones y unos 39 millones de dólares en moneda extranjera. A partir de estos datos, ATE sostuvo que existe margen financiero para implementar una recomposición salarial y cuestionó que el Gobierno priorice el equilibrio fiscal mientras los trabajadores pierden capacidad de compra.

“Mientras la provincia exhibe deuda casi nula y depósitos millonarios en el Banco Central, los trabajadores y trabajadoras estamos cada vez más endeudados”, señalaron desde el sindicato. Además del pago del 15% en una sola cuota, el gremio exigió que las sumas no remunerativas sean incorporadas al salario.

Según explicó ATE, esta modalidad afecta tanto el financiamiento de la obra social como los futuros haberes jubilatorios. El sindicato también reclamó que el Gobierno provincial retome una instancia formal de negociación con las organizaciones que integran la Mesa Intersindical y planteó que la recomposición debería, como mínimo, acompañar la inflación acumulada.

ATE calificó la pérdida salarial como "real y brutal" y sostuvo que el ajuste termina trasladándose sobre quienes trabajan en hospitales, escuelas, seguridad, administración y otros servicios públicos.

En ese marco, el gremio reclamó una recomposición inmediata del poder adquisitivo, aumentos que igualen o superen la inflación y una modificación de las prioridades del gasto provincial. “El ajuste debe aplicarse sobre la estructura de privilegios y no sobre quienes mantienen en funcionamiento hospitales, escuelas, la seguridad, administración y servicios públicos”, concluyó.