Una nueva encuesta de la consultora Management & Fit muestra el aumento de la preocupación de la sociedad por la corrupción en el gobierno de Javier Milei. Además, se derrumba la imagen del Presidente.

Para la encuesta, la consultora habló con 2.600 argentinos mayores de 16 años y menores de 75 años entre el 15 y el 25 de septiembre. El margen de error informado fue del +-2,1% y el nivel de confianza, del 95%.

Al momento de preguntar por el principal problema del país, la "corrupción" fue elegida por el 24% y quedó en primer lugar. Es un ítem que viene subiendo mes a mes, tal como muestra el sondeo: en julio, lo había elegido el 18,7% y en agosto, el 21,7%.

El segundo lugar de la lista lo ocupa la inseguridad, con el 16,8%, y el tercero es para los aumentos de precios y tarifas, elegidos por el 15,9% de los encuestados por Management & Fit. Completan el listado la pobreza (14,8%) y la desocupación (12,5%).

"La situación actual del país se califica en un 23.3% de manera positiva y en un 51.4% de manera negativa. El 41.9% menciona una expectativa de mejora futura", explicó la consultora al dar detalles sobre el resultado del sondeo y añadió: "Un 81.9% mencionan haber cambiado sus hábitos de consumo debido a la crisis económica. El 50% menciona tener, algunas o muchas dificultades, para cubrir los gastos del mes, aumentando 3.7 respecto a agosto".

La imagen de Javier Milei, en caída libre

Además, la consultora mostró la caída de la imagen de la gestión de Milei: en septiembre, la percepción positiva de la gestión del Gobierno nacional es del 43,8% y la negativa, del 53,6%. Este dato decayó considerablemente si se mira el mes previo como referencia, ya que, en agosto, la imagen positiva fue del 47,7% y la negativa, del 49%.

También cayó la imagen que la sociedad tiene sobre Javier Milei, más allá de su gestión. En septiembre, la imagen positiva se ubicó en el 37,4% y la negativa, en el 47,9%.