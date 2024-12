Milei, Lula, Boric y Peña: como quedó el ranking de imagen de los presidentes en 2024

Un estudio de una consultora privada revela que los tres presidentes de Latinoamérica con mejor imagen positiva en diciembre son el paraguayo Santiago Peña, el uruguayo Luis Lacalle Pou y Javier Milei. También se remarcó que los peores calificados son la peruana Dina Boluarte, el venezolano Nicolás Maduro y el boliviano Luis Arce.

Según el informe de CB Consultora, el mandatario con mayor valoración en diciembre de este año es Milei con 51,8% de aprobación. También arrojó que tiene un 46,7% de imagen negativa y que un 1,5% prefirió no contestar o no saber.

Al mandatario argentino lo sigue el uruguayo Lacalle Pou con 49,8% de imagen positiva, un 46,4% de negativa y un 3,8% que no supo o no contestó. El podio es completado por el presidente paraguayo Peña con una aceptación de 46,7%, un rechazo de 48,9% y un 4,4% que no contestó.

Los otros dos presidentes del top de cinco mejores lo integran el ecuatoriano Daniel Noboa, con 44,4% de positiva, 54% de negativa y su par brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva con 44,3% de buena imagen y un 53,1% de valoración negativa.

En el informe también se detalló que "el presidente que más creció" comparado al informe del mes anterior fue Santiago Peña de Paraguay (+2,0%). En tanto, el que más Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil fue quien más cayó (-4,3%).

Cuáles fueron los presidentes con peor imagen

Por otro lado, el mandatario peor calificado este mes fue Boluarte, con un 19,7% de imagen positiva y 76,4% de negativa. Le siguió el venezolano Maduro con 29,5% de positiva y 67,4% de negativa y completó el podio de presidentes con más baja imagen el boliviano Arce, con 33,6% de positiva y 63,2 de negativa.

Por su lado, el colombiano Gustavo Petro alcanzó el 33,9% de buena imagen y el 56,3% de negativa, mientras que el chileno Gabriel Boric un 40,2% de valoración positiva y un 57,1% de negativa.

Según se detalla, el estudio de CB Consultora fue realizado entre el 20 y el 23 de diciembre a un total de 12.095 personas mayores de 18 años de 10 países distintos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2%.

El sorpresivo “candidato” que derrotaría a Milei en un mano a mano

A un año del primer año de gestión de Milei, otro informe de CB Consultora midió distintos aspectos del Gobierno nacional: calificación en términos generales, la economía, la sensación sobre el protagonismo del país en el mundo y la violencia en la discusión política entre otros parámetros.

Además, comparó cómo sería la intención de voto con algunos de los dirigentes políticos que ejercieron la presidencia desde el inicio de la democracia. El supuesto escenario de elecciones incluye a: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Entre ellos, el único que lo “superó” virtualmente en votos es Alfonsín, que alcanzó un 45,4% contra un 42,5%.