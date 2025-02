Nueva encuesta: después del escándalo cripto, crece el rechazo a Milei

Una nueve encuesta muestra el brutal aumento de la imagen negativa del presidente Javier Milei, en medio del escándalo que protagoniza por haber promocionado en sus redes la estafa cripto de $LIBRA. Entre enero y febrero, la imagen negativa que relevó Giacobbe Consultores sobre el jefe de Estado creció más de 10%.

Para la nueva encuesta, realizada entre el 17 y el 18 de febrero de 2025, se les hizo preguntas a 1.500 personas que viven en la Argentina. El margen de error que informó la consultora es de +/- 2,5%.

Este nuevo estudio mostró que la imagen negativa del Presidente es del 46,6%, la positiva es del 49,6% y la regular es del 2,9%. En enero, la positiva era similar (50,1%), pero la negativa era del 36,2%, 10,4% menos que ahora. La regular, en aquel momento, era de 12,5%.

La estafa cripto y las repercusiones sobre Milei

Entre los encuestados, el 72,4% dijo estar "muy informado" sobre el escándalo de $LIBRA, mientras que el 24,6% consideró tener "algo de información". Solamente el 2,1% dijo no saber "nada sobre el asunto", mientras que el 0,8% restante quedó enmarcado en la respuesta de "no sabe, no contesta".

La pregunta siguiente fue sobre la importancia de la cuestión que copó la agenda política de la última semana: el 47,4% contestó que es "muy importante", el 18,9% aseguró que es "algo importante" y el 32,9% dijo que es "nada importante". El 0,8% restante, otra vez, no contestó.

Respecto al "involucramiento de Milei" en la estafa, el 45,3% opinó que el Presidente "tiene la culpa porque sabía que se trataba de una estafa", el 21,6% dijo que el jefe de Estado "fue engañado pero su comportamiento fue irrespetuoso" y el 31,5% respondió que el libertario "fue engañado y no tiene responsabilidad en el asunto".

El uso de las redes sociales y la comunicación del Presidente fue otro de los temas centrales de la estafa que protagonizó y cuyas acusaciones salpican a su entorno más cercano. En ese contexto, el 54,8% asintió a la afirmación de que "Milei es irresponsable en el uso de su palabra", el 37,9% cree que "Milei puede decir lo que quiera como cualquier otro ciudadano", el 6,4% no expresó una opinión sobre el tema y el 0,9% no contestó.