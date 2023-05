Encuestas 2023: imagen positiva y negativa de los principales candidatos a presidente

Una encuesta midió la imagen positiva de los candidatos de la oposición y el oficialismo.

Una encuesta reveló que la dirigente del PRO Patricia Bullrich es la precandidata a presidente con mayor imagen positiva, seguida del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei.

Según reportó un trabajo de opinión pública de la consultora Giacobbe y Asociados, la titular del partido amarillo en uso de licencia cuenta con un 39,3% de imagen positiva, un 16,9% de regular y 37,2 de negativa. En segundo lugar apareció el libertario con una aprobación de 35,2%, una valoración regular de 17,2% y un rechazo de 40,2%.

El tercer puesto es para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la semana pasara reiteró que no será candidata a presidenta. La ex presidenta cosechó un 27,7% de imagen positiva, un 7,7% de regular y 61 puntos de rechazo. De todos los dirigentes medidos, la ex mandataria es la de menor desconocimiento, 3,5%.

Luego apareció otro ex presidente que desistió de ser candidato, Mauricio Macri. El fundador del PRO tiene un 25,3% de recepción favorable, un 26,5% de imagen media y un rechazo de 43,5%.

El quinto puesto fue para el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, que cosecha un 13,6% de imagen positiva, una imagen regular a 22,9% y una valoración negativa del 55,2%

Por otra parte, apareció en la encuesta el primer precandidato a presidente del Frente de Todos, embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. El ex gobernador bonaerense tiene una imagen positiva del 13,2%, una imagen regular del 21,8% y una negativa de 58 puntos.

A Scioli le siguió el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El titular del radicalismo y precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio se hizo con una imagen positiva de 10,5%, una imagen media de 24,8%, una negativa de 43,1 y un desconocimiento del 21,7%.

Luego apareció el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con una aprobación del 10,4%, una imagen regular del 20,1 y un rechazo del 63,1%. El ex intendente de Tigre dio a entender que se podría retirar de la política, pero es visto por muchos como uno de los precandidatos a presidente del oficialismo.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, - que dijo que no buscará la reelección- cosechó una imagen positiva del 8,8%, una imagen regular de 20,5% y una negativa que va al 66,2%, siendo de los dirigentes medidos en la encuesta, el que carga con el mayor rechazo.

Por último, apareció el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que este martes afirmó que será precandidato a presidente por un espacio de centro. El mandatario mediterráneo cosechó una imagen positiva de, una regular de y un rechazo de. Además, es el dirigente de esta encuesta con mayor nivel de desconocimiento, con un 24,1%