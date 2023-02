Elecciones 2023: sorpresiva encuesta alerta al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio

La alianza opositora cosecha 31 puntos, en una PASO que gana la titular del PRO, Patricia Bullrich. El oficialismo saca un 24% con el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato más votado. Sin embargo, esa cifra es empatada por el espacio libertario.

De cara a las elecciones 2023, una sorpresiva encuesta alertó al Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Según arrojó un trabajo de opinión pública, la alianza opositora cosecharía, con la suma de sus candidatos, 31 puntos, mientras que el oficialismo empata en un 24% con los libertarios.

La encuesta de Opinaia, realizada en el mes de enero a nivel nacional, sostuvo que, frente a la consulta sobre a quién votaría si las elecciones fuesen el domingo, Juntos por el Cambio cosecha 31 puntos en una PASO en la que se impone la titular del PRO, Patricia Bullrich, con 10%.

El segundo lugar es compartido entre el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con 6%, quienes superan por un punto a la diputada nacional María Eugenia Vidal. Más atrás aparecen dos radicales, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado nacional Facundo Manes, ambos con dos puntos cada uno.

Por el lado de la coalición oficialista, en la PASO que cosechó 24 puntos, el ganador es el ministro de Economía, Sergio Massa, con 7%, que superó por un punto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El presidente Alberto Fernández aparece tercero con 5 puntos, por encima del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli (3%), el diputado nacional Máximo Kirchner (2%)y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro (1%). Si bien no está claro si participará o no en los comicios de este año, la encuesta no contempló como candidata a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,

La señal de alarma para el oficialismo - y, en términos de electorado, para Juntos por el Cambio, es el ascenso del sector libertario. Con igual puntaje que la PASO del Frente de Todos, aparece el espacio denominado como "liberalismo/ libertarios", en el que el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei sumó un 23%, mientras que su par de Avanza Libertad José Luís Espert se quedó con un 1%. Más allá de este guarismo, el economista bonaerense anunció a fin de 2022 que será candidato a gobernador bonaerense.

Completan el cuadro, el "peronismo no K" que sumó 3 puntos, de los cuales 2 son aportados por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el restante por el ex jefe provincial de Salta Juan Manuel Urtubey; y la izquierda, con el diputado nacional Nicolás Del Caño que cosechó dos puntos. Finalmente, el sector de indecisos ascendió a un 16%.