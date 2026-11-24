Representantes del sector electrónico y comercial acudieron al Congreso para buscar herramientas que frente el aumento del contrabando de celulares, que ya supera el 40% del mercado nacional y se aproxima a la mitad de todos los teléfonos móviles que se compran y venden en la Argentina. Ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei, fueron recibidos en la Cámara de Diputados para discutir normativas y herramientas para evitar el comercio ilícito. Señalaron que genera una enorme evasión fiscal, destruye empleos formales y afecta tanto a la industria local como a los consumidores debido a la falta de garantías y de seguridad.

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"Tengo 17 años de industria y nunca vi una instancia tan fuerte como esta en donde hay tantos sectores que están afectados por esta problemática”, expresó ante los legisladores el director comercial de Motorola, Martín Novoa. Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas (Afarte) explicaron que la venta de celulares ilegales proviene del crimen organizado y que los comercializan a través de canales digitales (redes sociales, WhatsApp), locales comerciales presenciales y galpones mayoristas. Si bien mantuvieron reuniones en el Ministerio de Seguridad, la Aduana, ARCA, la Secretaría de Industria y Comercio y el ENACOM, no hubo respuestas concluyentes.

"Hoy 4 de cada 10 celulares que se venden en el país no se fabricaron en la Argentina ni se importaron legalmente. Es el 40% del mercado. Son más de 3 millones y medio de unidades. Claramente no estamos hablando de alguien que trae en una mochila 20 unidades sino de crimen organizado”, explicó ante los diputados Ana Vainman. La Cámara estima una pérdida de 11.300 puestos de trabajo registrados entre el sector industrial y de comercialización minorista mientras que el Estado deja de recaudar USD 2.855 millones -el equivalente al 0,4% del PBI- en los 15 sectores más afectados por el contrabando, según el informe de la consultora MAP.

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Además remarcaron la desigualdad que implica la existencia de un sector ilegal tan extendido frente a las obligaciones del sector formal. "Nos está matando, nos está asfixiando a todos los comercios legales del país. Esto es legal contra ilegal, lado oscuro contra lado blanco”, opinó Manuel Sánchez Gómez, director de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

"Un teléfono tiene 21% de IVA, 7% de Ingresos Brutos, 2 puntos o un punto y pico de impuesto al cheque, 8 puntos de impuesto interno, tasas municipales del 3 al 4%. No hay manera. Cuando vean que los venden 25% más barato es porque alguien que lo contrabandea”, enfatizó e invitó a los legisladores del plenario de comisiones PyME y de Comercio a que "busquen en redes sociales, busquen 'celulares baratos', 'paseros desde Paraguay'. Está todo ahí... Si alguien quiere hacer algo la verdad es que tiene de dónde tirar del hilo”, enfatizó.

Como solución principal, propusieron implementar un sistema de lista blanca o lista positiva donde se asocia el IMEI de cada dispositivo con el DNI del usuario, la factura de compra y el número de línea para los dispositivos ingresados legalmente. Mencionaron que ese tipo de esquemas funcionan exitosamente en más de 20 países (como Chile, Perú, Ecuador, India y Turquía). Novoa aclaró que la medida se puede aplicar de forma progresiva sin afectar a los teléfonos que ya están en uso ni perjudicar la experiencia del usuario.

Los diputados insistieron en que hoy hay resortes en el Ejecutivo que pueden aplicar estas medidas y ante la perplejidad de los legisladores desde Afarte reiteraron que plantearon está situación ante ENACOM pero sin resultados.