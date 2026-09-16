Emergencia en discapacidad: qué se discute en el Congreso y qué puede cambiar

La Cámara de Diputados retoma este miércoles 16 de septiembre 2026 en comisiones el debate sobre la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La normativa tiene vigencia hasta el 31 de diciembre y los legisladores deben acordar si se sostiene con las mismas prestaciones, pagos y requisitos, mientras las familias, instituciones y organizaciones denuncian atrasos en los pagos y recortes de servicios.

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Emergencia en discapacidad: los detalles de la discusión en el Congreso

El cronograma prevé un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda este miércoles a las 12 horas y un segundo encuentro de dictamen el próximo miércoles 23, también al mediodía.

El eje del conflicto está en el incumplimiento de la ley. La norma vigente exige actualizar mensualmente, en línea con el IPC, los pagos a prestadores del sistema, pero la actualización está atrasada desde el 2024 y tiene una brecha que ya supera los $340.000 millones en compensaciones adeudadas. A eso se suman pagos que pueden demorar entre 30 y 90 días después de la facturación, lo que golpea especialmente a instituciones y familias.

La discusión tiene una nueva dimensión tras el proyecto de Presupuesto 2027 que envió en la noche del 15 de septiembre el Gobierno al Congreso, donde se propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que obliga a actualizar automática y mensualmente los pagos a prestadores por inflación y habilita que cada obra social o prepaga fije sus propios valores sobre un mínimo, en lugar de un nomenclador con valores uniformes para todo el sistema. El proyecto podría cambiar completamente los términos del debate sobre la ley.

Qué cambia si se aprueba la prórroga de la ley

Si se aprueba la ley, se extiende la emergencia de discapacidad hasta 2027 y evita que el sistema quede sin respaldo legal cuando vence el plazo actual, el 31 de diciembre. Esto implicaría: