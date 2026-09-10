Qué cambia si se aprueba la nueva emergencia en discapacidad: pensiones, montos y beneficios

La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso clave para la Emergencia Nacional en Discapacidad: con 247 votos afirmativos, de la oposición y el oficialismo de La Libertad Avanza, se aprobó el emplazamiento del proyecto en comisiones para avanzar con el proyecto de ley que busca prorrogar la Ley 27.793 durante el 2027.

{{{htmlAmp}}}

Emergencia Nacional en Discapacidad: de qué se trata el proyecto de ley que debate el Congreso

La Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, que entró en vigencia en septiembre de 2025, tiene como objetivo que el Estado cumpla con sus obligaciones y adopte medidas pertinentes para "asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad".

En concreto, la norma señala que se debe garantizar el financiamiento sostenido de las pensiones no contributivas, la actualización de los aranceles del sistema de prestaciones básicas para los prestadores de la ley 24.901, una compensación de emergencia para regularizar deudas con esos prestadores y el sostenimiento del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La norma también fijó los requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y estableció que sean compatibles con un empleo formal, mientras los ingresos de los beneficiarios no superen una jubilación mínima.

Cuánto se cobra hoy: cómo cambiarían las pensiones si sale la ley

En caso de que el Gobierno no apruebe la ley, el carácter de emergencia en discapacidad y las obligaciones del Estado dejarán de tener un respaldo legal específico. Sin embargo, las pensiones no se congelarían, ya que los montos se actualizan todos los meses por la fórmula de movilidad general, algo que no depende de esta ley.







Mientras se define el futuro de la ley, las pensiones no contributivas (PNC) que administra ANSES percibieron un aumento de septiembre de solo el 2,11%, en línea con el IPC de julio relevado por el INDEC. Con esa actualización, la PNC por invalidez y por vejez —equivalente al 70% de la jubilación mínima— quedó solo en $300.043,24, monto al que se suma un bono extraordinario de $70.000 que no integra la base de cálculo de la movilidad. En total, quienes cobran esta prestación reciben $370.043,24.

Organizaciones, familias y prestadores, advierten que el aumento de las pensiones por discapacidad de septiembre es insuficiente, ya que acumula un atraso del 40% respecto de lo estipulado en la normativa vigente.

Qué pasos debe seguir la ley en el Congreso

El proyecto de prórroga será girado a las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto, que sesionarán el 16 de septiembre y buscarán emitir dictamen el 23. De aprobarse en el Congreso, la prórroga no modificaría los montos vigentes de manera directa, pero garantizaría la continuidad del marco de emergencia que sostiene las prestaciones, los programas de cobertura y el financiamiento del sistema de discapacidad durante todo 2027 evitando un ajuste mayor en el sector.