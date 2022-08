Uno por uno: los mensajes contra Elisa Carrió por la interna en Cambiemos

Funcionarios cruzaron a la líder de la Coalición Cívica y la acusaron de ser funcional al kirchnerismo.

Decenas de dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a repudiar a Elisa Carrió luego de que en Todo Noticias (TN) y en La Nación + expusiera los supuestos negociados de figuras de Cambiemos como el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, el ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

"En los gobierno de Vidal había una convivencia, amistad y eventualmente negocios entre Ritondo y Massa. Son absolutos. Lo que vi entre Massa y Monzó que además son amigos es escandaloso. Lo de Frigerio con Massa apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los candidatos de Cambiemos en 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri", señaló en una entrevista con Joaquín Morales Solá.

"Frigerio tenía consultora donde trabajaba con los gobernadores y le dio todo el dinero del Infraestructura Federal. El déficit de Nación es del 20 por ciento, pero en las provincias tienen superávit. Pero ¿quién le dio el dinero? Frigerio, con el fondo de Infraestructura. Incluso hubo obras del fondo de infraestructura que se dieron en Tierra del Fuego a la empresa de Carlos Kirchner", agregó.

Bullrich, la primera en cruzar a Carrió: "No me calló"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cruzó a Carrió, a quien le pidió que cese en sus ataques contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que ya entró directamente en una cruda interna. "Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió", escribió Bullrich en su cuenta personal de Twitter.

Larreta con una carta: "El límite son los agravios"

El jefe de Gobierno porteño escribió en la carta que hay límites para la crítica y los debates internos en Juntos por el Cambio. "Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino. Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios. Tenemos instancias establecidas como la Mesa Nacional, mecanismos que debemos seguir fortaleciendo e institucionalizando", escribió.

"Más allá de nuestras diferencias, con mucho esfuerzo y convicción, hemos logrado mantener la unidad, que es lo que, además, la gente nos pide. Lo colectivo, por encima de las diferencias individuales. Es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa", agregó Larreta.

Gerardo Morales: "No vale todo, Carrió"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cruzó a Carrió, quien advirtió que denunciará en caso de que haya casos de corrupción en Jujuy. No vale todo, "Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo", señaló Morales.

"Hay que consolidar Juntos por el Cambio como alternativa para el país, no dividirlo. Los adversarios que están destruyendo las esperanzas del pueblo argentino están en el Frente de Todos", agregó.

Frigerio acusó a Carrió de ser "funcional al kirchnerismo"

El ex ministro de Interior del macrismo cruzó a la ex diputada quien en Todo Noticias lo vinculo a negociados con Mauricio Macri, denunció que entregó las provincias al massismo y que regaló los fondos de infraestructura a las provincias.

"Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de @juntoscambioar. Quiénes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad", escribió en Twitter Frigerio.

Monzó: "Trabajo para una Argentina de trabajo y progreso"

Carrió atacó al ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a quien vinculó con Sergio Massa. Por su parte, el dirigente solo se limitó a reproducir el mensaje que publicó Bullrich.

"Comparto cada palabra, @PatoBullrich . Trabajé para formar Cambiemos y seguiré trabajando para que Juntos por el Cambio sea una alternativa para quienes desean una Argentina de trabajo y progreso", agregó.