“Un acuerdo para no mentir": la propuesta de Elisa Carrió que deja en offside a Cambiemos

La fundadora de la Coalición Cívica hizo un contundente pedido a Juntos por el Cambio. ¿El objetivo? "Terminar con la mentira".

Elisa Carrió volvió a evidenciar la fuerte interna en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones 2021 e hizo un pedido contundente para que el partido no mienta. Después de su fuerte acusación contra Facundo Manes, a quien acusó de "mentiroso y mitómano”, Carrió se mostró como una "amante de la verdad" y dijo que no está dispuesta a permitir que en Cambiemos se siga mintiendo.

"Soy fundadora de Juntos por el Cambio y por eso no estoy dispuesta a que se mienta", afirmó la fundadora de la Coalición Cívica a Infobae. Por ello, Carrió dijo que hará un expreso pedido al partido opositor: "Enviaré un comunicado a todos los miembros de Juntos por el Cambio que están haciendo reglas de convivencia para que incluyan 'no mentir'".

La ex diputada reconoció que "no está dispuesta a que nadie discuta hechos porque hemos sobrepasado los niveles de la mentira a nivel nacional" y opinó que a Argentina la mató "la mentira, la falta de autenticidad, de sinceridad, la distorsión de los hechos". "Por eso el tema no es Manes, sino la verdad", aseguró Carrió y reveló que denunciará a Manes en la Justicia

"La mentira es corrupción. Cuando leés en el diccionario qué significa corrupción es la desnaturalización de la verdad. Por eso la corrupción se hace en cuartos oscuros: siempre está escondida. Este chico (por Manes) es una excusa, pero mandé un comunicado a todos los miembros de Juntos por el Cambio que están haciendo reglas de convivencia para que incluyan 'no mentir'", admitió Elisa Carrió.

Al consultarle si Mauricio Macri nunca le había mentido, Carrió respondió que no pero que "en todo caso, me omitió parte de una verdad". "Nunca me mintió o es el que menos me mintió", aseguró la referente de Juntos por el Cambio.

"Macri cometió muchos errores, que los hemos discutido los dos a los gritos y después terminábamos comiendo, pero no el de faltarme a la verdad. De hecho, nosotros hicimos el acuerdo porque nos dijimos muchas verdades, porque le confesé lo que pensaba de su padre, de todo", reveló.

Carrió indicó que a ella no le interesa presentarse como candidata, ni los votos ni el marketing político. "No quiero estar en el Parlamento, no quiero ser Presidenta, pero no estoy dispuesta a consentir la mentira y esto es un aviso para todos", finalizó.