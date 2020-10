La ex diputada nacional Elisa Carrió acusó que durante la gestión del macrismo "se tragó muchos sapos" y sostuvo que no estuvo de acuerdo con muchas decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Que dijo de Daniel Angelici, el espionaje ilegal y el encubrimiento de la AMIA.

"Yo la verdad que hice un gran esfuerzo por la Nación, perdí para que tengamos una salida del kirchnerismo y me tragué demasiados sapos", lanzó la ex legisladora, quien al mismo tiempo recordó que no votaron el pliego de Silvia Majdalani al frente de la Agencia Federal de Inteligencia, acusada hoy de espionaje ilegal.

Carrió dijo que no hablaría sobre el libro en que Mariano Macri revela los casos de corrupción de su hermano, el ex presidente Mauricio Macri, aunque reveló que le costó mucho acercarse al ex presidente para hacer el acuerdo de Juntos por el Cambio, porque recordaba con "horror" ese "mamotreto de Macri con todas esas chicas jóvenes".

La diputada después apuntó contra las políticas en que estuvo en desacuerdo y mencionó algunas causas de corrupción contra la gestión de Macri: "No compartí lo de Majdalani, no compartí las tarifas, dije que los peajes debían investigarse", acusó y rememoró que rechazó asistir a reuniones donde estuviera el operador judicial de Cambiemos y ex presidente de Boca, Daniel Angelici.

"Por influencia de algunos de Juntos por el Cambio no acusaron a dos fiscales en el caso de la AMIA", sostuvo Carrió, quien respondió cuando le preguntaron si el macrismo manejaba la Justicia: "No, la Justicia es una corporación terrible con mucha gente muy buena, con mucha gente muy cobarde y con mucha gente muy corrupta".

La ex diputada reconoció que no tiene vínculo con Mauricio Macri y que no habla con el ex jefe de Estado. "No me llevó, me dedico al pasto. Estoy viendo como crecen las plantas de lo seca que estaban", mencionó.

Carrió adelantó que ejercerá como abogada aunque no sabe en qué especialidad, dijo que no se involucrará nuevamente en política partidaria y contó que va a crear un línea de ropa para personas mayores que se va a llamar "by Carrió".

La aliada de Maurico Macri afirmó que hará un coaching espiritual "para levantar el ánimo" y para ganar dinero, debido a que dice que no le alcanza con su sueldo de la Coalición Cívica.