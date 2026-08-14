Elisa Carrió volvió a marcar distancia con el rumbo del Gobierno nacional. La dirigente de la Coalición Cívica lanzó duras críticas hacia la conducción de la política exterior argentina y apuntó de manera directa contra Javier Milei por el rumbo diplomático y científico del país.

La ex diputada cuestionó las tensiones diplomáticas con los principales socios regionales del país y apuntó sin rodeos contra la gestión del Poder Ejecutivo. "Este chico (en referencia a Javier Milei) está destruyendo una nación", disparó Carrió.

La dirigente también puso el foco en el vínculo comercial con Brasil, uno de los socios estratégicos de la Argentina. "Si somos los principales exportadores a Brasil, si vos tratás así a Brasil... pero vos estás loco, vos estás queriendo romper todo", sostuvo la dirigente una entrevista emitida en el ciclo Buenas Tardes China.

Carrió no se guardó definiciones tampoco sobre el alineamiento internacional del Presidente con la política exterior norteamericana. Con dureza, lo describió como "un empleadito bufón del Presidente de los Estados Unidos, que además es lo peor que le pasó a Estados Unidos".

Hacia el final de la entrevista, la referente de la Coalición Cívica amplió su análisis al escenario internacional y al enfrentamiento entre las principales potencias comerciales. Allí marcó la desventaja estratégica que observa en la postura oficial argentina frente a ese tablero global: "En una batalla que Estados Unidos tiene con China, que la está perdiendo, porque China está avanzada 20 años adelante —y yo no soy pro China— pero la está perdiendo Europa, digamos la verdad", concluyó.

Un nuevo capítulo en la relación entre Carrió y el oficialismo

Las declaraciones de Carrió se suman a una serie de cuestionamientos que la dirigente viene sosteniendo respecto de distintos aspectos de la gestión libertaria, en este caso centrados en el terreno de la política exterior y el vínculo con los principales socios comerciales y estratégicos de la Argentina. La entrevista completa fue emitida en el marco del ciclo Buenas Tardes China.