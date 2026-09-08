Elías Suárez presentó la 16a feria del Libro de Santiago del Estero: "La cultura es un lugar de resistencia"

El gobernador Elías Suárez encabezó el lanzamiento de la 16a Edición de Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero con un discurso que reinvindicó a la cultura como forma de resistencia y como vehículo de progreso. El mandatario provincial destacó que el evento cultural -que se realizará desde el próximo 30 de septiembre al 4 de octubre en Santiago del Estero- será un lugar para transmitir pasión por la lectura y reforzar la identidad santiagueña.

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"La cultura es un espacio amplio, participativo e inclusivo como así también un ámbito de resistencia”, sostuvo el gobernador durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, el reconocido escritor Federico Jeanmaire, el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Víctor Araujo y la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera.

Suárez señaló además que Santiago del Estero mantiene una política orientada a promover la cultura y la educación mediante distintas acciones del Estado. Entre ellas, mencionó la generación de espacios destinados a las infancias y las juventudes, como la Feria del Libro, junto con la mejora de la infraestructura escolar, el equipamiento y la conectividad.

En la misma línea, el jefe de Gabinete Araujo remarcó la importancia de las jornadas en las que se desarrolla la feria como una oportunidad para visibilizar la identidad cultural santiagueña.

“Nos enorgullece a los santiagueños contar con este espacio, que en un momento económicamente complejo significa una inversión y no un gasto”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Fundación El Libro agradeció la confianza de la provincia para coorganizar el evento y destacó el esfuerzo del Gobierno santiagueño para sostener y fortalecer las políticas culturales año tras año. “Es un faro literario ya instalado para los argentinos”, aseguró.

Rainone también destacó las características de la Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero y su amplia programación, que combina literatura, cultura, arte, música e innovación. Según sostuvo, la propuesta implica una fuerte inversión para ofrecer una experiencia integral a los visitantes.

El escritor Federico Jeanmaire coincidió en destacar la identidad particular del evento y señaló que la feria posee una impronta marcadamente santiagueña, una característica que, según afirmó, la distingue de otros encuentros culturales del país.

A su turno, el subsecretario de Cultura de la provincia, Juan Leguizamón, brindó detalles sobre la apertura de la feria y anunció la participación de Beatriz Vignoli, reconocida escritora y poeta. Además, adelantó que la nueva edición abordará temáticas vinculadas con la historia, el deporte, la innovación y la reflexión, entre otras. “Se trata de una feria plural y abierta que genera diálogos y encuentros”, subrayó.

La directora del Centro Cultural del Bicentenario, Cristina Campitelli, explicó que ese espacio será una de las sedes del evento junto con el Fórum. Allí se instalarán más de 70 stands, con una propuesta especialmente orientada a la literatura infantil, escolar y familiar.

Entre los principales invitados figuran Felipe Pigna, Claudia Piñeiro, Pedro Saborido, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Federico Jeanmaire, Hinde Pomeraniec, Patricia Kolesnicov y Fernando Signorini, entre otros escritores, académicos y referentes de la cultura.

También se destaca la participación del escritor, investigador y docente peruano Pablo Landeo Muñoz, ganador del Premio Nacional de Literatura de Perú y especialista en lengua, literatura y tradición oral quechua. Su presencia tendrá una especial vinculación con la tradición del quichua santiagueño.

La programación incluirá además a José Luis de Diego, Beatriz Vignoli, María Lobo, Darío Aranda y Ximena Sáenz. Con presentaciones de libros, conferencias, talleres, mesas de debate, actividades educativas y propuestas destinadas a todas las edades, la 16.ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero volverá a convertir al Fórum y al Centro Cultural del Bicentenario en dos grandes espacios de encuentro entre autores, lectores, educación y cultura.