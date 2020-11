Papelón de Macri: felicitó a Biden y después borró el mensaje

El ex presidente Mauricio Macri publicó en su cuenta personal de Twitter un mensaje para felicitar al demócrata Joe Biden por el triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, sin embargo minutos después borró el tweet de forma insólita. Aún no dio explicaciones.

"¡Felicitaciones @JoeBiden por tu elección como próximo Presidente de los Estados Unidos! Espero que nuestros países, que comparten valores e intereses estratégicos, sigan trabajando juntos por un futuro de desarrollo sostenible y equitativo", escribió Macri, quien en verdad tenía afinidad con el derrotado Donald Trump, su socio en una serie de negocios inmobiliarios antes de ser presidente.

A diferencia de otros políticos como Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en su publicación Mauricio Macri no felicitó a la electa vicepresidenta Kamala Harris. Minutos después de escribir el mensaje, lo borró y aún no dio explicaciones de por qué lo hizo.

Biden y Harris los ganadores de la elección frente a Trump que no lo reconoce

El demócrata, Joe Biden, fue electo presidente de Estados Unidos tras triunfar en Pensilvania y Nevada, de acuerdo a la proyección que realizaron medios de comunicación y mientras su rival, el republicano Donald Trump, rechazó la derrota y reiteró que "la elección no terminó". El exvicepresidente de Barack Obama, de 77 años, ganó su estado natal, obtuvo los 20 votos electorales y superó el umbral necesario para llegar a la Casa Blanca, según informan las cadenas CNN, Fox, NBC y ABC.



El demócrata también logró los seis votos electorales al ganar en Nevada, de acuerdo a la proyección de varios medios de comunicación. "Me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país", escribió Biden en Twitter y ya cambió su biografía en esa red social donde ahora figura como "presidente electo".

"El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no", añadió el demócrata. La flamante vicepresidenta electa, Kamala Harris, afirmó que la elección que acaban de ganar "es mucho más que Joe Biden o yo", es "el alma" de su país.



"Esta elección es mucho más que @JoeBiden o yo. Se trata del alma de Estados Unidos y nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante. Empecemos", dijo la primera mujer negra en llegar al cargo.



Trump dejó este sábado la Casa Blanca por primera vez desde las elecciones del martes pasado, se dirigió a su club de golf en Virginia y dejó en claro que no aceptará la derrota.



"Biden no fue certificado como ganador en muchos estados, mucho menos en varios de los más disputados que irán a recuentos obligatorios, o en aquellos en los que nuestra campaña tiene desafíos legales legítimos y válidos que podrían definir al ganador final", aseguró el mandatario en un comunicado difundido por su equipo.